Valverde looft ‘Real Madrid-angstgegner’: ‘Daar is niet iedereen toe in staat’

Barcelona plaatste zich woensdagavond voor de finale van de Copa del Rey. Aan de hand van uitblinker Luis Suárez wonnen de Catalanen met 0-3 in het hol van de leeuw. De Uruguyaan heeft zich in het shirt van Barcelona ontpopt tot een ware angstgegner voor Real Madrid. Hij wist namelijk al elf doelpunten te maken tegen de Madrilenen een maakte woensdag tot groot genoegen van trainer Ernesto Valverde alweer zijn tweede en derde treffer van het seizoen tegen de aartsrivaal.

De Madrileense topclub is Suárez’ favoriete tegenstander, want de voormalig aanvaller van FC Groningen en Ajax scoorde tegen geen enkele opponent vaker. "Ik denk niet dat er veel spelers zijn, die in hetzelfde seizoen drie keer tegen Madrid kunnen scoren", laat Valverde weten in gesprek met AS. "Daar is niet iedereen toe in staat", vervolgt de coach, die vorige week nog kritiek te verwerken kreeg na het gelijkspel op bezoek bij Olympique Lyon.

In de Champions League kwam Barcelona in Frankrijk niet verder dan 0-0. "Vreemd genoeg kwamen we in Lyon met hetzelfde team tot 25 doelpogingen. We wisten niet te scoren en dan is er ineens sprake van een crisis", merkt de verontwaardigde Spanjaard op. Tegen Real werd het net wel gevonden door Barca. "In de tweede helft speelden we met meer vastberadenheid", weet Valverde, die Suarez twee keer zag scoren in Santiago Bernabéu. Tussendoor passeerde Raphaël Varane zijn eigen doelman.

Voor de thee was de thuisploeg juist sterker. "In de eerste helft waren zij beter en deden wij het niet goed. Ons tempo lag te laag en dus kwamen we onder druk te staan. Daardoor konden we hun doel niet bereiken." Barcelona is hard op weg naar twee prijzen in Spanje, waar het bovenaan staat in LaLiga en de finale van de Copa del Rey heeft bereikt. In de Champions League moet de club af zien te rekenen met het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete.