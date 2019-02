Scheidsrechtersbaas baalt na Klassieker: ‘Corners niet behandeld’

Matthijs de Ligt maakte woensdagavond in De Kuip de openingstreffer namens Ajax. De verdediger knikte in de halve finale van de TOTO KNVB Beker raak uit een onterecht gegeven hoekschop. De VAR grijpt echter niet in bij een dergelijke misser en kijkt alleen naar een eventuele overtreding. "Dat was niet het geval, dus kunnen ze niets anders dan bevestigen dat het spel verder gaat en er dus een corner wordt genomen", verklaart scheidsrechtersbaas Dick van Egmond in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Het doelpunt van De Ligt was voor Feyenoord dus extra pijnlijk. Jordy Clasie greep namelijk goed in en de bal verdween via Dusan Tadic over de achterlijn. Scheidsrechter Kevin Blom floot echter toch voor een corner: "Ja, maar de regels die de FIFA heeft opgesteld, zijn duidelijk en die volgen wij", vertelt Van Egmond. "Wij behandelen geen corners, zoals we ook niet bij elke inworp of vrije trap gaan ingrijpen. En daaruit kan ook worden gescoord. Bij de tackle van Clasie kijkt de VAR alleen naar de vraag: is dit wel of geen strafschop?"

Zeker in de halve finale van het bekertoernooi kan een beslissing doorslaggevend zijn. "Het is natuurlijk altijd jammer als er wordt gescoord uit een onterechte hoekschop", vervolgt Van Egmond, die aangeeft dat er volgens de protocollen is gehandeld. "Maar het wringt niet. Dit weten wij. We laten de VAR niet bij alle spelsituaties ingrijpen, dus blijven er onterecht gegeven corners, vrije trappen en inworpen in het voetbal."

Sinds de invoering ligt de VAR eigenlijk continu onder vuur. Van Egmond benadrukt nog maar eens wat de VAR precies doet in het Nederlandse voetbal. "De VAR grijpt alleen in bij doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Die regels zijn duidelijk." Ook op dat gebied zijn er nog weleens twijfels. Zo trok scheidsrechter Pol van Boekel afgelopen weekend een zuivere strafschop voor Fortuna Sittard in na overleg met zijn VAR.