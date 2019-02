Arnold Kruiswijk hangt voetbalschoenen noodgedwongen aan de wilgen

Arnold Kruiswijk zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan, zo maakt Vitesse via de officiële kanalen bekend. Een slepende rugblessure dwingt de 34-jarige verdediger zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Kruiswijk staat sinds 2014 onder contract bij de Arnhemmers, voor wie hij deze jaargang nog niet in actie kwam.

Kruiswijk speelde zijn voorlopig laatste wedstrijd op 16 januari 2018, toen hij zeven minuten voor tijd in het veld kwam tijdens de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Vorig seizoen kwam de verdediger ook al amper in actie door de blessure aan de rug, die hem er momenteel van weerhoudt om te trainen. Om die reden is besloten om het aflopende contract van Kruiswijk niet meer te verlengen.

In de afgelopen vijf jaar speelde Kruiswijk 76 wedstrijden voor Vitesse, waarin hij zijn eerste doelpunt ooit in het betaald voetbal wist te maken. De verdediger, voormalig international van Jong Oranje, speelde eerder voor sc Heerenveen, Anderlecht, Roda JC Kerkrade en FC Groningen. Met Jong Oranje werd Kruiswijk in 2006 en 2007 Europees kampioen, terwijl hij verder de KNVB Beker met Vitesse en de Belgische landstitel met Anderlecht op zijn palmares heeft staan.

De afgelopen tijd heeft Kruiswijk, naast zijn revalidatie, de eerste stappen gezet in het trainersvak. De geboren Groninger rondde de trainerscursus TC3 succesvol af en is momenteel bezig om TC2 te halen. Daarom loopt hij tot het einde van het seizoen stage bij Vitesse Onder-16, dat onder leiding staat van Tim Cornelisse en David Roig Garcias.