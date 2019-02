Schöne: ‘De 6-2 is niet zozeer uitgewist, dat was echt een klap’

Lasse Schöne kwam woensdagavond na afloop van de 0-3 overwinning in de halve finale van de TOTO KNVB Beker op Feyenoord terug op de nederlaag van vorige maand in De Kuip. Ajax ging eind januari met 6-2 onderuit in De Kuip en de Deense middenvelder is blij dat hij en zijn ploeggenoten zich hebben weten te revancheren in het bekertoernooi. “Dit voelt heerlijk”, aldus de Ajacied. Toch blijft de ruime nederlaag van een maand eerder steken bij Schöne.

“We hebben revanche genomen. Vooraf hadden we natuurlijk revanchegevoelens en ik denk dat we het ideale antwoord hebben gegeven. De 6-2 deed pijn bij mij”, reageert de middenvelder in gesprek met NUsport. "De 6-2 is niet zozeer uitgewist, dat was echt een klap. Maar op deze manier hebben we het wel goed opgelost. In fases waren we fel in de duels en dat ontbrak er eerder aan. Van begin tot eind hebben we gestreden."

Schöne speelde woensdag zijn 270ste wedstrijd voor Ajax en is daardoor de buitenlandse speler met de meeste duels voor de club uit Amsterdam. De Deen zag dat Ajax in de openingsfase tot twee keer toe goed weg kwam bij kansen voor Sam Larsson en Robin van Persie. "Na rust kwamen we niet meer in de problemen en dus hebben we verdiend gewonnen”, merkt hij op. “Het was misschien niet onze beste wedstrijd, maar het was wel een heel mooie bekeravond. Ik ben blij dat we eindelijk weer in de finale staan." De finale vindt plaats op zondag 5 mei in De Kuip. Donderdagavond staat de andere halve finale tussen Willem II en AZ op het programma.