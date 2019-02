Europese top aast op Zagreb-talent van 25 miljoen

(The Sun)

Petr Cech zet aan het einde van het seizoen een punt achter zijn loopbaan. Arsenal kan het zich niet veroorloven om een vervanger voor de sluitpost te halen, waardoor Emiliano Martinez gepromoveerd zal worden. (The Sun)

Juventus heeft onlangs gesproken met Benfica en Jorge Mendes, die de belangen van João Félix behartigt. In een eerder stadium sprak de Portugese topclub al met Manchester United en Manchester City over de jonge aanvaller. (Sky Italia)

Het lijkt erop dat Internazionale aan het einde van het seizoen afscheid gaat nemen van Luciano Spalletti. Antonio Conte is de voornaamste kandidaat om de nieuwe trainer van i Nerazzurri te worden. (La Repubblica)

(The Sun)

Leicester City heeft de naam van Callum Wilson bovenaan het verlanglijstje staan. Bournemouth zal de aanvaller echter niet zonder slag of stoot laten gaan en verlangde eerder van Chelsea een bedrag van 45 miljoen euro. (The Sun)