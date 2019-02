Jans accepteert ‘erebaan’ als bondscoach: ‘Trots dat ik hiervoor ben benaderd’

Ron Jans vertrekt aan het einde van het seizoen als technisch manager van FC Groningen. Het is voorlopig nog onduidelijk wat de zestigjarige Zwollenaar zal gaan doen na zijn vertrek bij de Trots van het Noorden. Op 15 juni zal Jans in ieder geval de bondscoach van Noord-Nederland zijn tijdens de semi-interland tegen Noord-Duitsland.

Voor het eerst sinds 1960 is de traditie van de ontmoeting tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland weer in het leven geroepen. Het elftal bestaat uit de beste amateurvoetballers van Groningen, Friesland en Drenthe, die worden geselecteerd door Jans en journalisten van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant en het opnemen tegen de beste amateurvoetballers uit het noorden van Duitsland. In eerste instantie bedankte Jans voor de ‘erebaan’, maar uiteindelijk accepteerde hij toch het aanbod.

“Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is het natuurlijk voetbal, een van mijn grote passies. Verder ken ik wat mensen achter de schermen van dit initiatief”, zegt Jans in gesprek met de Leeuwarder Courant. “Ik ben nog nooit bondscoach geweest en ben in die zin ook wel trots dat ik hiervoor ben benaderd. Op deze wijze kan ik op een ontspannen manier eens ervaren hoe het is om trainer te zijn van een vertegenwoordigend elftal in een officieuze interland.”

Jans werkte in het verleden als leraar Duits en heeft zodoende wat contacten bij de oosterburen. “Op het Maartens College beschikten we ook over contacten in Duitsland. Ik stimuleer dat grensoverschrijdende verkeer graag. Los van dat alles lijkt het me gewoon een heerlijke dag, die 15de juni”, besluit Jans. Het duel wordt in juni afgewerkt in Emmen, terwijl dan een jaar later de return in Duitsland volgt.