Piqué vraagt na eclatante zege in Madrid aandacht voor politieke gevangenen

Barcelona bereikte woensdagavond dankzij een 0-3 overwinning op Real Madrid in het Santiago Bernabéu de finale van de Copa del Rey. Grote man aan de zijde van de Catalanen was Luis Suárez, die twee keer tot scoren kwam. Gerard Piqué is blij met het bereiken en vraagt na afloop van de halve finale tevens aandacht voor de Catalaanse politieke gevangenen.

“Het zou goed zijn als de Spaanse televisie wat meer aandacht zou besteden aan het proces van de politieke gevangenen, wat op zich al enorm onjuist is. Dan weten de mensen tenminste wat er aan de gang is. Als we daar wat meer mee bezig zijn en minder praten over de VAR, zou dit land het misschien al een beetje beter doen”, zo tekent Marca op uit de mond van Piqué. De verdediger doelt op de leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging, die momenteel in de gevangenis zitten.

Barcelona bereikte ten koste van Real Madrid voor de zesde keer op rij de finale van de Copa del Rey, waarin Real Betis of Valencia de tegenstander is. “Ik denk niet dat dit zo snel opnieuw zal gebeuren. De afgelopen jaren hebben we dit toernooi vaak gewonnen en we gaan proberen om dat nu weer te doen. Het is altijd speciaal om de finale te halen. Dit was een belangrijke overwinning. Real Madrid was in de eerste helft misschien beter, maar we hebben na rust gebruik gemaakt van de ruimtes om deze wedstrijd te winnen. Dit is een geweldige manier om de finale te bereiken.”

Komende zaterdag staat Barcelona opnieuw tegenover Real Madrid in het Santiago Bernabéu, dan in competitieverband. “Het is een lastige wedstrijd en ze staan niet zo ver achter ons in de competitie. We kunnen nu niet achterover leunen, want dat zou ons zaterdag kunnen opbreken. Op dit moment zitten we in een lastige fase, met veel moeilijke wedstrijden achter elkaar. Dat doen we goed, ook al kan je niet altijd goed spelen.”