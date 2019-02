Van Persie relativeert na uitschakeling: ‘Mijn carrière is een prijs op zich'

Het seizoen van Feyenoord lijkt als een nachtkaars uit te gaan. De TOTO KNVB Beker was de enige prijs die de Rotterdammers nog konden winnen, maar na de 0-3 nederlaag tegen Ajax van woensdagavond in de halve finale van het bekertoernooi staat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst aan het einde van de rit met lege handen. Robin van Persie baalt stevig, want voor hem was de KNVB Beker de enige manier om afscheid te nemen met een trofee.

Via Sam Larsson en Van Persie kreeg Feyenoord grote kansen in de openingsfase. Ajax hield stand en kwam vlak voor rust op voorsprong vanuit een onterecht gegeven hoekschop. Door goals van Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek plaatste Ajax zich voor de finale van 5 mei in De Kuip. "Je wint samen en je verliest samen. Dat is hoe het is", zei Van Persie na de verliespartij in gesprek met FOX Sports. "Soms ben je blij en soms ben je niet blij. Vandaag zijn we niet blij.”

Van Persie vindt dat hij en zijn ploeggenoten in de eerste helft goed voor de dag verschenen. “We hadden een aantal kansen gecreëerd. Als hij dan niet valt, is dat jammer. We hadden het eerste half uur de overhand, maar we moeten die kansen wel maken”, legt hij uit. “Zij komen met een corner op 0-1. Het was wel een goede goal van hun. Maar dat is toch een domper voor rust.”

Direct na de 3-0 werd Van Persie door Van Bronckhorst naar de kant gehaald. Daarmee kwam er een teleurstellend einde aan zijn laatste Klassieker. "Natuurlijk had ik die prijs graag nog eventjes meegepakt. Dat spreekt voor zich. Ik ben sportman. Ik wil altijd winnen. Maar dit hoort er ook bij. Het is niet zo dat je altijd alles maar wint. Dit is topsport. Je wint, je verliest, daar moet je mee om gaan. Vandaag hebben we verloren. Dat is zwaar teleurstellend. We hebben alles gegeven, alleen in de eerste fase de kansen niet benut. Dat is een domper", aldus Van Persie. "Natuurlijk ben je teleurgesteld in het resultaat, maar ik heb finales gewonnen, finales verloren. Ik ben dankbaar en trots, mijn carrière is een prijs op zich."