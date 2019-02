Jordy Clasie baalt: ’De VAR zei eerst dat het geen corner was’

Jordy Clasie betreurt de eliminatie van Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst ging woensdagavond voor eigen publiek met 0-3 onderuit tegen aartsrivaal Ajax. De middenvelder had een ongelukkig aandeel in het eerste doelpunt van Ajax en daar baalde hij na afloop van.

Clasie zette op slag van rust een tackle in, waarna de bal van de voet van Dusan Tadic afketste. Scheidsrechter Kevin Blom zag er een corner in. “Ik ging in de rust niet uit mijn plaat, maar het was wel emotie. Het was een ontzettend belangrijk moment”, vertelde de middenvelder in gesprek met FOX Sports. Uit de corner maakte Matthijs de Ligt namelijk de openingstreffer in De Kuip.

“De VAR zei eerst dat het geen corner was en daarna zei de scheids dat het geen corner was. Ongelooflijk”, zei Clasie geïrriteerd. "Wat ik tegen hem heb gezegd in de rust? Dat het ongelofelijk is wat hij doet." Feyenoord had in de openingsfase al pech toen een inzet van Sam Larsson de paal raakte. “Die bal moet erin ja. We waren slordig en vooral in de eindfase waren wij niet sterk. Het is jammer dat je het niet kunt laten zien nu, dit is de wedstrijd van het jaar”, erkende de captain.

Na rust viel de 0-2 van Ajax al snel. Opnieuw was er een corner voor Ajax en ditmaal kwam de bal voor de voeten van Nicolás Tagliafico, die beheerst de 0-2 binnenschoot. “En dan wordt het lastig. Alles zat tegen en we kwamen niet in ons eigen spel.”