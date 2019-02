Marten de Roon draagt met fraaie treffer bij aan Coppa Italia-spektakelstuk

Fiorentina hebben elkaar woensdagavond in een waar spektakelstuk in evenwicht gehouden. In hun eerste treffen in de halve finales van de Coppa Italia stopte de teller uiteindelijk op 3-3 en Marten de Roon was met een fraaie treffer een van de hoofdrolspelers. De return tussen de twee kemphanen staat pas voor 24 april op het programma.

Papu Gómez zette Atalanta na knap voorbereidend werk van Josip Ilicic al na een kwartier spelen op voorsprong en drie minuten later lag de bal opnieuw achter Alban Lafont. Opnieuw op aangeven van Ilicic was het Mario Pasalic die zijn ploeg al snel op rozen schoot. Fiorentina liet het hier echter niet bij zitten en ook La Viola scoorde tweemaal vlak achter elkaar.

Na ruim een halfuur spelen bracht Federico Chiesa de thuisploeg na een fraaie solo weer terug in de wedstrijd en een knappe volley van Marco Benassi was Etrit Berisha drie minuten later ook te machtig. De twee ploegen gingen daarop met een gelijke stand de tweede helft in en troffen ook in de tweede helft nog allebei een keer doel.

Lafont stompte een corner na een klein uur spelen in de voeten De Roon, die van een meter of vijf buiten het strafschopgebied uithaalde en zijn kanonskogel de rechterkruising in zag vliegen. De Oranje-international leek zodoende het goudhaantje te worden, maar Chiesa en Muriel staken hier tien minuten voor tijd een stokje voor toen de Italiaan zijn Colombiaanse ploeggenoot in staat stelde om binnen te schuiven. De lat stond diep in de blessuretijd vervolgens nog de rol van matchwinner voor Hans Hateboer in de weg toen de verdediger met een kopbal het aluminium trof.