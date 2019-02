Memphis Depay maakt met rake vrije trap einde aan doelpuntendroogte

Memphis Depay heeft woensdagavond zijn eerste doelpunt namens Olympique Lyon gemaakt sinds halverwege november. De Oranje-international was in de kwartfinale van de Coupe de France tegen Caen trefzeker met een late vrije trap en leverde ook de assist voor de eerste treffer van les Gones, die uiteindelijk met 3-1 aan het langste eind trokken en zich zodoende mogen opmaken voor de halve finale van het bekertoernooi.

Depay kwam dit seizoen nog niet in actie in de beker, terwijl Kenny Tete alleen in de vorige ronde tegen Guingamp minuten maakte. De twee verschenen in de wedstrijd tegen Caen echter aan de aftrap en Depay maakte al snel bijna een einde aan zijn maanden voortdurende doelpuntendroogte. Een poging van de aanvaller verdween na vier minuten spelen echter tot zijn eigen teleurstelling naast het doel van Erwin Zelazny.

Een kleine twintig minuten voor rust had Depay meer geluk en het was uit zijn assist dat Denayer de thuisploeg op voorsprong kon zetten. De Nederlander kreeg de bal na een zelf genomen corner weer terug aan de linkerkant, waarna hij het leer het strafschopgebied in wipte en zijn Belgische ploeggenoot binnen kon koppen. Les Gones slaagden er ondanks een veldoverwicht niet in om de voorsprong voor de rust verder uit te bouwen, maar niet lang na de onderbreking was het opnieuw raak.

Lucas Tousart stuurde Maxwel Cornet weg met een fraaie steekbal en de aanvaller verschalkte Zelazny met een lob voor de 2-0. Casimir Ninga bracht de bezoekers vanuit de rebound met nog tien minuten terug in de wedstrijd, maar vlak daarna ging het helemaal mis voor Caen. Aleksander Djiku ontving een directe rode kaart van scheidsrechter Ruddy Buquet en twee minuten later schoot Depay een vrije trap via de muur in het doel.