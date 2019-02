Chelsea doet Tottenham pijn in titelstrijd; Man United en Arsenal winnen

De titelaspiraties van Tottenham Hotspur hebben woensdagavond een flinke knauw gekregen. De Londenaren moesten in de stadsderby tegen Chelsea namelijk het hoofd buigen en zien daardoor Liverpool en Manchester City, die allebei wel wisten te winnen, verder uit zicht verdwijnen. Arsenal en Manchester United wonnen tegelijkertijd van respectievelijk Bournemouth en Crystal Palace, waardoor er geen verschuivingen plaatsvinden in de strijd om de vierde plek. Die positie blijft in handen van the Gunners, terwijl Manchester United op een punt volgt en Chelsea drie punten minder heeft.

Chelsea - Tottenham Hotspur 2-0

Met Willy Caballero in plaats van de veelbesproken Kepa Arrizabalaga onder de lat waren de beste kansen in het eerste bedrijf voor de thuisploeg. Gonzalo Higuaín trof al na vijf minuten spelen de paal naast Hugo Lloris en de Argentijn was met een schot dat net naast het doel verdween opnieuw gevaarlijk tegen the Blues. Tottenham stelde daar pas op slag van rust iets tegenover en Chelsea kon opgelucht ademhalen toen een afstandsschot van Harry Winks uiteenspatte op de lat. De bezoekers waren in de slotfase van de eerste helft wel de bovenliggende partij en probeerden dat ook in het tweede bedrijf voort te zetten. Het was echter Pedro Rodríguez die twaalf minuten na de hervatting van de wedstrijd Toby Alderweireld uitkapte en de bal langs Lloris schoof. Tottenham probeerde daarna wel nog langszij te komen, maar moest na een late eigen goal van Kieran Trippier definitief opgeven.

Arsenal - Bournemouth 5-1

Mesut Özil stond voor het eerst sinds eind januari weer in de basis bij Arsenal en de Duitser had weinig tijd nodig om zijn rentree op te luisteren met een doelpunt. Na vier minuten was Özil al de ontvanger van een steekbal van Sead Kolasinac en Artur Boruc kon zijn hand vervolgens niet genoeg achter de bal krijgen om een doelpunt te voorkomen. De spelmaker was ruim twintig minuten later ook betrokken bij de 2-0 van de thuisploeg toen Henrikh Mkhitaryan een crosspass onderschepte, met Özil combineerde en vervolgens afrondde. Lang kon Arsenal niet van deze goal genieten, want na balverlies van Mattéo Guendouzi viel drie minuten later al de aansluitingstreffer van Lys Mousset. In de tweede helft nam Arsenal via Laurent Koscielny echter opnieuw snel afstand en na een fraaie steekbal van Mkhitaryan was het Pierre-Emerick Aubameyang die het duel een halfuur voor tijd definitief in het slot gooide. Invaller Alexandre Lacazette bepaalde de einstand met een rake vrije trap vervolgens op 5-1.

Crystal Palace - Manchester United 1-3

Ole Gunnar Solskjaer moest vanwege blessures bij onder meer Ander Herrera, Phil Jones, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Anthony Martial en Juan Mata flink puzzelen en dat betekende dat spelers als Fred, Alexis Sánchez en Romelu Lukaku weer eens vanaf de aftrap mochten beginnen. Laatstgenoemde beschaamde het vertrouwen van zijn trainer vervolgens niet door de bal na iets meer dan een halfuur spelen na een goede actie van Luke Shaw in de rechterbenedenhoek te krullen. In de tweede helft was Lukaku opnieuw trefzeker toen the Eagles een corner niet weg kregen en hij de bal hoog in het doel van Vicente Guaita schoot. Joel Ward bracht Palace daarna wel terug in de wedstrijd, maar Ashley Young stelde met de late 1-3 de zege voor the Red Devils definitief veilig.

Southampton - Fulham 2-0

Het team van manager Ralph Hasenhüttl legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning. Na dik twintig minuten opende Oriol Romeu de score: het schot van de middenvelder was te machtig voor landgenoot Sergio Rico. Fulham speelde goed voetbal, had ruim zestig procent balbezit, maar kreeg enkele minuten voor rust tegen de verhouding in toch de 2-0 om de oren: James Ward-Prowse benutte een rebound. In de tweede helft slaagde Fulham, dat als enige Premier League-club nog op een uitzege wacht, er ondanks wederom goed voetbal niet in om te scoren. Ryan Babel, die samen met Aleksandar Mitrovic in de aanval stond, mikte het leer een kwartier voor tijd op de lat.