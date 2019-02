Virgil van Dijk met twee goals belangrijk voor Liverpool tegen Watford

Liverpool heeft woensdagavond een ruime overwinning geboekt op Watford. Mede dankzij twee doelpunten van Virgil van Dijk won de ploeg van manager Jürgen Klopp met 5-0. Sadio Mané had de thuisploeg al vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong gebracht. Na een treffer van Divock Origi was het Van Dijk die met twee goals de eindstand op 5-0 bepaalde.

Liverpool – Watford 5-0

Met Van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis begon de ploeg van Klopp uitstekend aan het thuisduel met Watford. Na negen minuten lag de bal er al in en was het Sadio Mané die mocht juichen. De bezoekers werden ver teruggedrongen en vanuit een perfecte voorzet van Trent Alexander-Arnold kopte Mané van dichtbij hard raak. The Reds heersten voor eigen publiek en zouden uitlopen naar een ruime overwinning op de ploeg van Javi Gracia. Na twintig minuten spelen werd de voorsprong verdubbeld via Mané, die met een hakbal scoorde na wederom een voorzet van Alexander-Arnold.

Watford wist nauwelijks gevaar te stichten en het was wachten op een doelpunt van Liverpool. Dat duurde tot aan de 66ste minuut, want toen was het Divock Origi die de 3-0 tegen de touwen werkte. Na een fraaie individuele actie schoot de vervanger van de geblesseerde Roberto Firmino raak. Tien minuten voor tijd kopte de Oranje-international de bal binnen. De mandekker zou vlak voor tijd nog een doelpunt meepikken. Drie minuten na de 4-0 bepaalde Van Dijk met het hoofd de eindstand op 5-0 op aangeven van Andrew Robertson.

Manchester City – West Ham United 1-0

Om in het spoor te blijven van Liverpool moest Manchester City woensdag winnen van West Ham United. De Engelse topclub begon uitstekend aan het duel voor eigen publiek en kreeg via David Silva al vroeg in de wedstrijd een enorme kans. Na vijf minuten spelen bereikte Kevin De Bruyne zijn Spaanse ploeggenoot, maar laatstgenoemde raakte de paal. West Ham United had niets in te brengen in de openingsfase en beperkte zich tot verdedigen.

De ploeg van manager Pep Guardiola voerde de druk op, maar grote kansen werden er niet gecreëerd tegen the Hammers. De thuisploeg wilde een strafschop na een vermeende handsbal van Angelo Ogbonna, maar de bal ging niet op de stip. Na rust gebeurde dat wel. Invaller Bernardo Silva werd neergehaald in het strafschopgebied door Felipe Anderson. Voor Sergio Agüero was het een koud kunstje om de bal in het doel te werken en zijn ploeg daarmee naar de overwinning te schieten.