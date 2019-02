Heerlijke voetbalavond voor Barcelona in hol van de leeuw

Barcelona heeft zich woensdagavond ten koste van Real Madrid voor de finale van de Copa del Rey geplaatst en daarmee geschiedenis geschreven. Nog nooit plaatste een team zich zes seizoenen op rij voor de Spaanse bekerfinale. Het team van trainer Ernesto Valverde zegevierde met ruim verschil in het Santiago Bernabéu, ondanks een sterke eerste helft van de Madrilenen, en dat was voldoende na een 1-1 remise in het Camp Nou: 0-3. In de eindstrijd zal Real Betis of Valencia de tegenstander van de Catalanen zijn.

In het eerste bedrijf domineerde Real Madrid meer dan Barcelona en had het team van Santiago Solari ook de beste kansen. Vinicius Junior was zonder meer de Merengue waar de meeste dreiging van uit ging, maar het ging tot tweemaal toe mis bij de afronding. Barcelona kon Keylor Navas daarentegen nauwelijks verontrusten, op wat dreiging van Lionel Messi vlak voor rust na. Luis Suárez kon zich nauwelijks onderscheiden.

In de dertiende minuut vroeg Real al om een strafschop, na een duel tussen Nelson Semedo en Vinicius. De scheidsrechter wilde er echter niet aan en ook de VAR zag geen elfmetertrap. Tien minuten voor rust hing de 1-0 van de thuisploeg in de lucht. Vinicius faalde toen hij vrijstond in het strafschopgebied en daarna kwam Marc-André ter Stegen, die de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen, oog in oog met Karim Benzema als winnaar uit de strijd. De Braziliaan miste niet veel later wederom het doel toen hij het leer na een pass van Reguilón te hoog mikte.

Real startte de tweede helft op de manier waarop men de eerste 45 minuten had beëindigd, met zelfvertrouwen. Het was echter Barcelona dat vijf minuten na de onderbreking de ban brak. Na een goede steekpass van Jordi Alba werkte Ousmane Dembélé de bal richting Suárez, die het leer in de korte hoek achter Navas werkte. Het team van Solari reageerde echter goed op de tegenslag en zocht meteen naar een gelijkmaker. Pogingen van Toni Kroos en Casemiro vormden meteen een waarschuwing voor Barcelona, dat niet veel later goed wegkwam toen Lucas Vázquez net te laat kwam na een pass van Reguilón.

Ter Stegen verrichtte na ruim een uur spelen ook belangrijke reddingen op een kopbal van Reguilón en een diagonaal schot van Daniel Carvajal. Solari opteerde in de 68e minuut voor de inbreng van Gareth Bale voor Lucas, maar dat was een te late ingreep. Luttele minuten later werkte Raphaël Varane het leer in eigen doel na een pass van Semedo vanaf rechts. Vier minuten later gooide Barcelona het duel in het slot. Na een charge van Casemiro op Suárez was het de Uruguayaan die met een Panenka vanaf elf meter voor de 0-3 zorgde.