Oranjevrouwen verliezen op Algarve Cup van Spanje

De Oranjevrouwen hebben woensdag de eerste wedstrijd op de Algarve Cup verloren. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor met 2-0 van Spanje. Maandag is Polen de tegenstander van de Europees kampioen. Twee dagen later volgen de finaleduels om plaats één tot en met twaalf. De Algarve Cup geldt als voorbereiding op het WK van komende zomer in Frankrijk. Nederland stuit in de groepsfase op Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

Oranje had in de eerste helft de meeste kansen en ook het betere van het spel, maar het was Spanje dat na het rustsignaal met een voorsprong de kleedkamers betrad. De eerste mogelijkheid was voor Vivianne Miedema, die echter naast mikte. Spanje nam via een rake kopbal van Jennifer Hermoso de leiding. De Spaanse kopte een goede voorzet bij de tweede paal tegen de touwen en liet Loes Geurts de bal uit haar doel rapen: 1-0.

Het antwoord van Oranje volgde snel: een kopbal van Lieke Martens ging over en had eigenlijk meteen de gelijkmaker moeten zijn. De Nederlandse dames bleven druk zetten, in de hoop nog voor rust een gelijkmaker te forceren. Martens mikte echter naast na voorbereidend werk van Desiree van Lunteren en ook een inzet van Jackie Groenen richting de verre hoek miste precisie.



Stefanie van der Gragt en Daniëlle van de Donk werden na rust vervangen, ten faveure van Merel van Dongen en Jill Roord. Ook in de tweede helft had Oranje uitzicht op een doelpunt. Zo ging een van richting veranderde inzet van Martens net naast. Na een uur spelen was het echter opnieuw Hermoso die op het scorebord verscheen: de Spaanse ging alleen af op Geurts en punterde de bal in de hoek. Daar hadden de Oranjevrouwen niet meer van terug.