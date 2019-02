‘De intentie was om Oranje te halen, maar Marokko kwam plotseling’

Oussama Idrissi is blij dat het hoge woord eruit is en zijn keuze voor het Marokkaanse nationale elftal officieel is. De aanvaller van AZ maakte eind vorige week bekend dat hij Marokko verkiest boven het Nederlands elftal. In gesprek met FOX Sports vertelt Idrissi dat hij aanvankelijk het Nederlands elftal hoopte te bereiken, maar dat hij uiteindelijk op andere gedachten werd gebracht door de bond van het Noord-Afrikaanse land.

Idrissi had de knoop samen met zijn familie al 'lange tijd' doorgehakt, maar wilde nog niet meteen in de openbaarheid treden. "Ik ben iemand die graag netjes werkt en geen mensen wil teleurstellen, dus ik moest eerst een aantal zaken op een goede manier afhandelen. Iedereen weet het nu, dus dat dossier kunnen we afsluiten", vertelt hij. Idrissi kwam acht keer in actie voor Jong Oranje en stelde zijn keuze uit, omdat hij zich wilde richten op de kwalificatie voor het WK met de jeugdploeg.

"De intentie was om Oranje te halen, maar Marokko kwam plotseling. Daar had ik vooraf niet op gerekend. Het was namelijk heel ver weg", geeft hij aan."Ik hield eerst de boot af vanwege Jong Oranje, maar we haalden het WK niet en toen ging ik nadenken. Ik heb een warm gevoel bij Marokko en ken veel jongens daar. Ik ben blij dat ik voor Marokko mag gaan spelen." Idrissi is blij met het verloop van het keuzeproces. "Dit ging over mijn carrière, dus ik moest er goed over nadenken. Het proces is netjes en vlekkeloos verlopen."

Op 23 maart kan de aanvaller van AZ zijn debuut maken voor Marokko. De Leeuwen van de Atlas spelen dan een kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Malawi. Drie dagen later wacht een oefenwedstrijd tegen Argentinië. Bij Marokko kan hij samenspelen met Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech van Ajax.