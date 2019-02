Opstellen van Gareth Bale levert Real Madrid niets op in Clásico

Drie dagen na de onderlinge ontmoeting in de Copa del Rey staan Real Madrid en Barcelona weer tegenover elkaar. De ploeg van Ernesto Valverde staat bovenaan in LaLiga, met negen punten voorsprong op nummer drie Real Madrid. Voor Santiago Solari en de zijnen is het duel dan ook cruciaal om nog enige hoop te houden op de landstitel. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Santiago Bernabéu, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Geen enkele club won zo vaak van Real Madrid in LaLiga als Barcelona (71 keer). Omgekeerd geldt hetzelfde; Real Madrid on 72 keer van Barcelona in de competitie.

O Real Madrid wacht al vijf wedstrijden op een overwinning op Barcelona in LaLiga (twee remises, drie nederlagen). Het is de langste zegeloze reeks voor de Koninklijke sinds december 2011 (zeven duels).

O Barcelona kan de eerste club ooit worden die erin slaagt om vier opeenvolgende uitwedstrijden tegen Real Madrid in de competitie te winnen. Atlético Madrid won er ook drie op rij, tussen 2013 en 2016.

O Barcelona kwam in de laatste 22 competitiewedstrijden tegen Real Madrid tot scoren (53 doelpunten in totaal). Dat is de langste reeks voor een club in El Clásico sinds Real Madrid tussen 1959 en 1969 ook in 22 opeenvolgende duels scoorde.

O Als Real Madrid verliest, lijdt het voor het eerst sinds januari 2018 twee opeenvolgende thuisnederlagen in de competitie. In totaal verloor de club dit seizoen al drie thuisduels, evenveel als in het gehele vorige seizoen.

O Barcelona is al dertien competitieduels ongeslagen (tien zeges, drie remises). In acht van die dertien wedstrijden hield men het doel schoon; men incasseerde zeven doelpunten in de overige vijf duels.

O De laatste vier keer dat Gareth Bale op het veld stond in een Clásico in het Santiago Bernabéu in LaLiga, verloor Real Madrid. De Welshman ontsnapte deze week aan een schorsing voor een 'obsceen gebaar'.

O Lionel Messi is met achttien doelpunten de topscorer aller tijden van El Clásico in LaLiga. Elf van die doelpunten vielen in Madrid en dat maakt de Argentijn ook de topscorer van dit affiche in het Santiago Bernabéu.

O Sergio Ramos scoorde vier keer tegen Barcelona in LaLiga (allemaal kopballen). Tegen geen enkele andere club kwam de verdediger van Real Madrid zo vaak tot scoren in de competitie.

O Luis Suárez maakte negen doelpunten tegen Real Madrid in LaLiga. Sinds zijn debuut in de competitie scoorde niemand nog vaker tegen Real Madrid.

O Sergi Roberto gaf vijf assists tegen Real Madrid in LaLiga: meer dan tegen elke andere ploeg in de competitie. Alle vijf assists waren voor Luis Suárez.

O Thibaut Courtois incasseerde negentien doelpunten tegen Barcelona in LaLiga, meer dan tegen elke andere club in de competitie. De Belg slaagde er in zeven competitiewedstrijden nooit in om een clean sheet te houden in El Clásico.

O Ernesto Valverde verloor als trainer in 12 van zijn 21 wedstrijden tegen Real Madrid in LaLiga (zeven zeges, twee remises). Van geen enkele andere club verloor hij zo vaak,

O Voor Santiago Solari wordt het zijn eerste Clásico als trainer. In zijn spelersloopbaan speelde hij acht officiële Clásicos (drie zeges, drie remises, twee nederlagen) en scoorde hij eenmaal.