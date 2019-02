PEC Zwolle geeft zich ‘onder protest’ gewonnen en staakt strijd

De competitiewedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle wordt definitief afgewerkt op woensdag 13 maart om 18.30 uur. De club uit Zwolle legt zich 'onder protest' neer bij het besluit van de KNVB, zo bevestigt men in een statement. Dinsdag was PEC naar de arbitragecommissie gestapt om het besluit aan te vechten, maar de commissie achtte zichzelf niet bevoegd om uitspraak te doen over de kwestie. Er restte alleen nog een stap naar de burgerrechter, maar die zal PEC niet nemen.

"Vanwege de organisatorische aspecten en sportieve voorbereiding is het in het korte tijdsbestek dat nog rest richting zaterdag niet de verwachting dat de datumwijziging nog kan worden teruggedraaid", laat PEC weten via de officiële clubkanalen. Het steekt PEC dat de club nu in acht dagen drie belangrijke wedstrijden voor de kiezen krijgt, maar daar is in de ogen van de Blauwvingers niets meer aan te doen.

De wedstrijd tussen Ajax en PEC stond aanvankelijk op het programma voor 3 maart, werd daarna verzet naar 2 maart en vervolgens naar 13 maart, op verzoek van de Amsterdamse club. Door de verplaatsing van de wedstrijd heeft Ajax meer tijd om zich voor te bereiden op het weerzien met Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. De KNVB stelde het besluit te nemen in het belang van het Nederlandse voetbal.

Volgens PEC is 'de afgesproken procedure voor het verplaatsen van wedstrijddata' geschonden. Volgens de club waren er wel degelijk goede redenen voor de arbitragecommissie om de zaak wél inhoudelijk te behandelen; dat zal men aan de orde stellen in het vennotenoverleg van de Eredivisie CV. "Tevens gaat de club de komende periode onderzoeken of de zaak op inhoudelijke gronden nog aan een andere instantie aan de orde kan worden gesteld."