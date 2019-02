Niemand kan tippen aan reddingspercentage van Kenneth Vermeer

Feyenoord neemt het zondag voor het eerst in de clubgeschiedenis in eigen huis op tegen FC Emmen in de Eredivisie. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst hoopt de goede wedstrijd tegen PSV (1-1) van zondag een passend vervolg te geven. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in De Kuip, zondagmiddag vanaf 16.45 uur.

O Feyenoord is ongeslagen in de laatste 33 duels waarin een team voor het eerst in Eredivisie-verband uit tegen de Rotterdammers speelt (dertig zeges, drie remises). De laatste nederlaag van Feyenoord in een dergelijk duel was op 2 februari 1958 (0-1 tegen ADO Den Haag).

O Feyenoord liet in de laatste acht Eredivisie-duels zestien punten liggen (twee zeges, twee remises, vier nederlagen), evenveel als in de 26 competitieduels daarvoor (twintig zeges, twee remises, vier nederlagen).

O Feyenoord kan voor het eerst sinds mei 2016 opeenvolgende Eredivisie-duels met een promovendus winnend afsluiten; onder Giovanni van Bronckhorst werden slechts zeven van de achttien competitiewedstrijden tegen gepromoveerde ploegen gewonnen (drie remises, acht nederlagen).

O Van alle keepers die dit Eredivisie-seizoen vaker dan een keer in actie kwamen heeft Kenneth Vermeer het hoogste reddingspercentage (79 procent - 43 schoten op doel tegen, 34 reddingen).

O Jordy Clasie kwam dit seizoen gemiddeld tot meer passes per 90 minuten dan in elke eerdere Eredivisie-jaargang (74), maar creëerde gemiddeld minder kansen dan in elk van zijn voorgaande seizoenen in de Eredivisie (precies een per negentig minuten).

O Jens Toornstra scoorde tegen 24 van de 25 tegenstanders waar hij tegen speelde in de Eredivisie; alleen tegen FC Emmen was de Feyenoorder nog niet trefzeker.

O FC Emmen wist in geen van de vier uitduels met ploegen uit de traditionele top drie (twee keer in de beker, twee keer in de competitie) tot scoren te komen en incasseerde in deze wedstrijden in totaal negentien doelpunten.

O FC Emmen verloor de laatste twee wedstrijden en kan voor het eerst sinds april 2018 drie nederlagen op rij lijden in alle competities.

O FC Emmen is dit seizoen de ploeg met de meeste overtredingen in de Eredivisie (302). Geen speler maakte er meer dan Glenn Bijl (49, evenveel als Denzel Dumfries).

O Dick Lukkien zit voor de honderdste keer op de bank als hoofdtrainer bij een competitieduel van FC Emmen (76 keer in de Eerste Divisie, 24 keer in de Eredivisie). Onder zijn leiding werd er vaker gewonnen dan verloren (34 zeges, 35 remises, 30 nederlagen).