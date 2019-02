Opgeleefde Ödegaard zit De Jong op de hielen en blijft Ziyech voor

Vitesse kan hekkensluiter NAC Breda zaterdag een nieuwe tik uitdelen. De Arnhemmers hopen voor eigen publiek hun derde thuiszege op rij te boeken in de Eredivisie; NAC wist in 2019 nog geen enkel duel te winnen. Bij Vitesse is de hoop gevestigd op Martin Ödegaard, dit dit kalenderjaar in topvorm steekt. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in GelreDome, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

Martin Ödegaard maakte belofte steeds meer waar

Iets meer dan twee jaar geleden maakte sc Heerenveen de komst van supertalent Martin Ödegaard bekend. De huurling van Real Madrid had het niet altijd even makkelijk in Friesland. Zo nu en dan toonde hij zijn klasse, maar veel vaker liepen zijn acties op niets uit. In 38 competitiewedstrijden was Ödegaard direct betrokken bij zes doelpunten (twee goals en vier assist), een magere oogst voor een speler die meer dan eens het predicaat ‘wonderkind’ opgespeld kreeg.

Na een ietwat teleurstellende periode in Friesland koos de middenvelder annex aanvaller toch voor een nieuw avontuur in Nederland. In dienst van Vitesse laat de Noor steeds vaker zien dat hij wel degelijk over exceptionele kwaliteiten beschikt. In zijn twintig Eredivisie-duels in het geelzwart was hij al bij meer doelpunten betrokken (negen) dan in het blauw-wit van sc Heerenveen (6).



Martin Ödegaard in de Eredivisie

Seizoen Team Duels Doelpunten Assists 2016/17 sc Heerenveen 14 0 3 2017/18 sc Heerenveen 24 2 1 2018/19 Vitesse 20 5 4 Totaal 58 7 8

Ook de onderliggende cijfers van Ödegaard zijn uitstekend. Zo creëerden er dit Eredivisie-seizoen slechts drie spelers meer kansen dan hij (62) en is Frenkie de Jong van alle spelers met minimaal vijftig dribbels de enige speler die een hoger percentage van zijn dribbels voltooide (74 procent) dan de Noor (67 procent).

De laatste weken lijkt Ödegaard nog beter in vorm te zijn. Hij was direct betrokken bij zes doelpunten in zijn laatste acht Eredivisie-wedstrijden (vier goals en twee assists) en creëerde in 2019 zelfs meer kansen dan iedere andere Eredivisie-speler (25)

Gecreëerde kansen - Eredivisie 2019

Speler Club Aantal Martin Ödegaard Vitesse 25 Hakim Ziyech Ajax 24 Youssef El Jebli De Graafschap 24 Younes Namli PEC Zwolle 18 Sheraldo Becker ADO Den Haag 16

O Vitesse verloor de laatste twee Eredivisie-wedstrijden tegen NAC Breda. Slechts eenmaal in de onderlinge historie gebeurde dat de Arnhemmers drie keer op rij (tussen 2008 en 2009).

O In de laatste dertien ontmoetingen met een ploeg die de dag als hekkensluiter begon liet Vitesse slechts viermaal punten liggen (negen zeges, drie remises, een nederlaag). Dit seizoen wonnen de Arnhemmers de twee duels tegen de nummer achttien echter niet (een remise, een nederlaag).

O Vitesse won de laatste twee competitieduels; de laatste keer dat de Arnhemmers er meer op rij wonnen was in mei tot augustus 2017 (drie).

O Met nog zes thuiswedstrijden te gaan heeft Vitesse dit Eredivisies-seizoen al net zoveel thuiszeges geboekt (zeven zeges, drie remises, een nederlaag) als in het gehele vorige seizoen (zeven zeges, zes remises, drie nederlagen).

O In de laatste zeven Eredivisie-duels in GelreDome kwam zowel Vitesse als de uitploeg tot scoren. Het totale doelsaldo over die wedstrijden is vijftien/tien in het voordeel van Vitesse.

O NAC Breda kwam in de laatste vier Eredivisie-wedstrijden niet tot scoren; in 2003 zette de ploeg uit Breda voor het laatst een langere reeks competitieduels zonder doelpunt neer (vijf duels).

O NAC stond dit Eredivisie-seizoen slechts zeven minuten op voorsprong in uitduels, korter dan iedere andere ploeg.

O Gervane Kastaneer kwam dit Eredivisie-seizoen vaker in actie zonder ook maar één keer als winnaar van het veld te stappen dan iedere andere speler (dertien keer: twee remises, elf nederlagen).

O Sinds Pelé van Anholt in december zijn debuut voor NAC Breda maakte in het thuisduel met Vitesse had enkel Gianluca Nijholt (53) meer balheroveringen voor de Bredanaars dan Van Anholt (49).