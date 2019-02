Wat verdienen de scheidsrechters in de Eredivisie?

Het is misschien wel het moeilijkste en meest ondergewaardeerde beroep in de voetballerij. Alle beslissingen van de scheidsrechters worden breed uitgemeten in de media en waar spelers iedere wedstrijd fouten maken, worden arbiters zwaar bekritiseerd bij een verkeerd besluit. Boze trainers, spelers en supporters reageren zich wekelijks af op de leidsman. Maar wat krijgen de beste scheidsrechters van Nederland er voor terug? Uit de CAO van de (assistent-)scheidsrechters betaald voetbal blijkt dat een arbiter in de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie leuk kan bijverdienen, terwijl het salaris van de toparbiters ver kan oplopen en zij hier goed van kunnen leven.

Zelfs met de komst van de VAR zijn de taken van een scheidsrechter niet minder zwaar geworden. De kritiek is dit seizoen zelfs nog heviger nu er ook met de aanwezigheid van de videoscheidsrechter nog altijd fouten worden gemaakt. Waar de televisiekijker via herhalingen een oordeel kan vellen of een speler een overtreding begaat of niet, of een speler net wel of niet buitenspel staat, moet een arbiter in een split second beslissen. Het scheidsrechtersvak is allesbehalve eenvoudig en de beloningen die scheidsrechters ontvangen vanuit de KNVB zijn wisselend.

De vergoedingen zijn mede gebaseerd op ervaring. Zo verdient een Senior scheidsrechter in een topper in de Eredivisie of de finale van de TOTO KNVB Beker 3.260 euro, terwijl een Masterclass scheidsrechter genoegen moet nemen met 800 euro bij een duel in de kelder van de Eredivisie. Dat blijkt uit de CAO (assistent-)scheidsrechters betaald voetbal, ondertekend door directeur Eric Gudde van de KNVB en belangenbehartigers van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal. Buiten de vergoedingen voor het fluiten van wedstrijden, ontvangen scheidsrechters ook een vaste maandelijkse vergoeding. De hoogte van deze compensatie is afhankelijk van het niveau van de arbiter.





Categorie Vaste maandelijkse vergoeding Senior scheidsrechter €400,- Junior scheidsrechter €300,- Masterclass scheidsrechter €50,- Senior assistent-scheidsrechter €50,- Junior assistent-scheidsrechter €50,- Masterclass assistent-scheidsrechter €25,-

Scheidsrechters krijgen buiten hun maandelijkse vergoeding ook betaald per wedstrijd. De categorie waarin de wedstrijd valt en het niveau van de scheidsrechter, bepaalt de hoogte van de vergoeding.

Categorie 4: Eredivisie (hoogste niveau) en finale TOTO KNVB Beker.

Categorie 3: Eredivisie (gemiddeld niveau), play-offs om Europees voetbal, Johan Cruijff Schaal en halve finales TOTO KNVB Beker.

Categorie 2: Eredivisie (laagste niveau), finale play-offs promotie/degradatie en kwartfinales TOTO KNVB Beker.

Categorie 1: vijftig procent van de officiële wedstrijden in de Eerste Divisie (hoogste niveau), play-offs promotie/degradatie en achtste en zestiende finales TOTO KNVB Beker.

Categorie 0: vijftig procent van de officiële wedstrijden in de Eerste Divisie (laagste niveau), 1/32e finales TOTO KNVB Beker, (mogelijk) enkele wedstrijden uit de tweede klasse van de Belgische competitie.

Categorie X: Reservecompetitie betaald voetbal, wedstrijden uit de Tweede en Derde Divisie en de voorronde van de TOTO KNVB Beker (uitsluitend amateurs).

Senior scheidsrechtersvergoeding per wedstrijd

Scheidsrechter Björn Kuipers behoort tot de categorie Senior scheidsrechters

Seizoen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Categorie 4 €3.100,- €3.180,- €3.260,- €3.340,- €3.420,- Categorie 3 €2.550,- €2.615,- €2.680,- €2.745,- €2.810,- Categorie 2 €2.000,- €2.050,- €2.100,- €2.150,- €2.200,- Categorie 1 €1.125,- €1.125,- €1.125,- €1.125,- €1.125,- Categorie 0 €1.000,- €1.000,- €1.000,- €1.000,- €1.000,-

Senior scheidsrechters en FIFA-international: Kevin Blom, Pol van Boekel, Serdar Gözübüyük, Dennis Higler, Björn Kuipers, Danny Makkelie en Bas Nijhuis.

Senior scheidsrechters: Allard Lindhout, Jochem Kamphuis, Jeroen Manschot en Siemen Mulder.

Voor het verrichten van leidende VAR-werkzaamheden ontvangen Senior scheidsrechters per duel €1.630,- (categorie 4), €1.340 (categorie 3) of €1.050,- (categorie 2). Voor het assisteren van de VAR (AVAR-werkzaamheden) betaalt de KNVB aan Senior scheidsrechters €815,- (categorie 4), €670,- (categorie 3) of €525,- (categorie 2). Wie als Senior scheidsrechter bij een wedstrijd wordt ingezet als vierde official, ontvangt een bedrag van €325,-.

Junior scheidsrechtersvergoeding per wedstrijd

Scheidsrechter Martin van den Kerkhof behoort tot de categorie Junior scheidsrechters

Seizoen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Categorie 4 €2.500,- €2.500,- €2.500,- €2.500,- €2.500,- Categorie 3 €2.000,- €2.000,- €2.000,- €2.000,- €2.000,- Categorie 2 €1.500,- €1.500,- €1.500,- €1.500,- €1.500,- Categorie 1 €870,- €870,- €870,- €870,- €870,- Categorie 0 €780,- €780,- €780,- €780,- €780,-

Junior scheidsrechter: Christiaan Bax, Edwin van de Graaf en Martin van den Kerkhof.

Voor het verrichten van VAR-werkzaamheden ontvangen Junior scheidsrechters per duel €1.250,- (categorie 4), €1.000 (categorie 3) of €750,- (categorie 2). Voor het assisteren van de VAR (AVAR-werkzaamheden) betaalt de KNVB aan Junior scheidsrechters €625,- (categorie 4), €500,- (categorie 3) of €375,- (categorie 2). Wie als Junior scheidsrechter bij een wedstrijd wordt ingezet als vierde official, ontvangt een bedrag van €325,-.

Masterclass scheidsrechtersvergoeding per wedstrijd

Scheidsrechter Joey Kooij behoort tot de categorie Masterclass scheidsrechters.

Seizoen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Categorie 4 €1.200,- €1.200,- €1.200,- €1.200,- €1.200,- Categorie 3 €1.000,- €1.000,- €1.000,- €1.000,- €1.000,- Categorie 2 €800,- €800,- €800,- €800,- €800,- Categorie 1 €400,- €400,- €400,- €400,- €400,- Categorie 0 €235,- €235,- €235,- €235,- €235,- Categorie X €26,90 €26,90 €26,90 €26,90 €26,90

Masterclass scheidsrechters: Edgar Bijl, Erwin Blank, Rob Dieperink, Laurens Gerrets, Freek van Herk, Richard Martens, Christian Mulder, Ingmar Oostrom, Martin Pérez, Clay Ruperti, Stan Teuben, Joey Kooij en Sander van der Eijk.

Voor het verrichten van VAR-werkzaamheden ontvangen Masterclass scheidsrechters per duel €800,- (categorie 4), €625,- (categorie 3) of €500,- (categorie 2). Voor het assisteren van de VAR (AVAR-werkzaamheden) betaalt de KNVB aan Junior scheidsrechters €575,- (categorie 4), €450,- (categorie 3) of €350,- (categorie 2). Wie als Masterclass scheidsrechter bij een wedstrijd wordt ingezet als vierde official, ontvangt een bedrag van €100,-.

Scheidsrechters in topcompetities

De vergoedingen in de Europese topcompetities liggen ver uit elkaar. Goal meldt dat scheidsrechters in de top van de Premier League ruim 80.000 euro per jaar kan verdienen. De Engelse arbiters ontvangen een salaris van circa 45.000 tot 49.000 euro per jaar. Daarnaast ontvangen zij 1.340 euro per wedstrijd. Net als in de Eredivisie keren de meeste voetbalbonden in de topcompetites een vergoeding per wedstrijd uit. Scheidsrechters in LaLiga zijn de grootverdieners, want zij vangen 6.000 euro per wedstrijd. Arbiters in de Ligue 1 en Bundesliga moeten het met iets meer dan de helft doen.





Competitie Vergoeding Premier League €1.340,- plus salaris LaLiga €6.000,- Bundesliga €3.650,- Serie A €3.500,- Ligue 1 €2.800,-