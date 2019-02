Van der Vaart: ‘United of Tottenham zou beter voor hem kunnen zijn’

Gareth Bale speelt alweer bijna zes jaar voor Real Madrid, maar de Welshman is er in die periode nog niet in geslaagd om uit te groeien tot de grote ster van de Koninklijke. Ook na het vertrek van Cristiano Ronaldo schippert de aanvaller tussen de bank en de basis en afgelopen weekend was hij het middelpunt van een relletje toen hij uit protest weigerde om een doelpunt te vieren met zijn ploeggenoten. Rafael van der Vaart vraagt zich af op Bale wel helemaal op zijn plek zit in het Santiago Bernabéu.

“Het verbaast me een beetje wat er met Bale gebeurt bij Real Madrid. Hij is een erg goede speler, al is hij geen Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Hij staat niet vast in de basis. Hij speelt echter altijd goed, maar er is bij Real wel meer druk dan bij Tottenham. Ik denk dat dat een probleem voor hem is”, vertelt de voormalige middenvelder, die bij the Spurs in het verleden samenspeelde met Bale, bij El Larguero.

“Of hij het beter zou doen bij een andere club? Dat zou kunnen, maar ik denk dat hij bij Real Madrid wil blijven en meer wil spelen. Maar een club als Manchester United of Tottenham zou beter voor hem kunnen zijn, omdat de mensen in Engeland anders zijn dan in Spanje.” Bale spreekt ondanks al zijn jaren in Madrid naar verluidt nog steeds nauwelijks Spaans en dat levert hem veel kritiek op. Het verbaast Van der Vaart echter niet dat de Welshman ogenschijnlijk niet zoveel opheeft met zijn collega’s.

“Bale is een erg rustige speler. Hij is het liefst alleen en hij heeft niet veel contact met zijn ploeggenoten. In Spanje is het echter belangrijk om Spaans te spreken en ik denk dat hij een beetje alleen staat binnen de ploeg. Als hij goed speelt is er niets aan de hand, maar als hij minder goed speelt krijgt hij daardoor een probleem”, sluit Van der Vaart af.