Depay in bescherming genomen: ‘Wat wij doen is eigenlijk slecht’

Memphis Depay was dit seizoen tot nu toe goed voor vijf doelpunten in de Ligue 1 en maakte zijn laatste treffer in de Franse competitie op 10 november tegen Guingamp. De aanvaller van Olympique Lyon staat sindsdien droog en dat is hem in Frankrijk al op veel kritiek komen te staan. Trainer Bruno Génésio neemt zijn pupil nu echter in bescherming.

“Wat wij doen is eigenlijk slecht. We beoordelen een aanvaller alleen maar op de doelpunten die hij maakt”, begon de oefenmeester tijdens een persconferentie. “Neem als voorbeeld de wedstrijd tegen AS Monaco. Ik kijk in dan ook naar wat Depay buiten het maken van doelpunten om doet. Hij was technisch goed, had een goede chemie met zijn medespelers en was altijd aanspeelbaar. Met Memphis erbij waren we sterker dan in de eerste helft.”

Depay kwam in de 2-0 verloren wedstrijd tegen Monaco als invaller binnen de lijnen en kreeg vervolgens een uitgelegen kans om weer aan scoren toe te komen. De Oranje-international mocht namelijk aanleggen voor een strafschop, maar faalde oog in oog met doelman Danijel Subasic. Génésio is echter van mening dat zijn aanvaller weer snel doelpunten zal gaan maken.

“Iedereen leeft met hem mee. Depay is zelf nog het meest ontdaan, want hij wil scoren. Hij moet zijn hoofd koel houden en weer opnieuw beginnen. Je moet in zo’n situatie vertrouwen houden in jezelf, rustig blijven en dan zal alles weer binnen afzienbare tijd bij het oude zijn”, sloot hij af. Depay krijgt woensdagavond de eerstvolgende kans om een einde te maken aan zijn doelpuntendroogte, als de kwartfinale van de Coupe de France tegen Caen op het programma staat.