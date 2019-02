Icardi kan negen miljoen per jaar verdienen in Italië

FC Basel kan Dimitri Oberlin in de slotfase van de Chinese transfermarkt aan Hebei China Fortune verkopen. De aanvaller is dit seizoen uitgeleend aan Empoli, dat in geval van een transfer eveneens een bedrag tegemoet kan zien. (Sky Italia)

Juventus heeft AC Milan nul op het rekest gegeven inzake Moise Kean. De Turijnse club wil nog altijd langer door met de jeugdige aanvaller, desnoods om later als wisselgeld in een miljoenendeal te betrekken. (La Gazzetta dello Sport)