‘Bayern München gaat met miljoenen strooien om selectie te renoveren’

Bayern München gaat een roerige transferzomer tegemoet, zo weet BILD woensdagochtend te melden. Volgens de Duitse krant heeft der Rekordmeister in ieder geval vier spelers in het vizier voor het renoveren van de selectie. De huidige nummer twee van de Bundesliga gaat de portemonnee trekken om zich te versterken.

Met Benjamin Pavard en Jann-Fiete Arp heeft Bayern reeds twee versterkingen binnen gehengeld. Daar moeten spoedig meer aanwinsten aan worden toegevoegd. In januari was er al sprake van de komst van Lucas Hernández. Bayern zou reeds een akkoord hebben bereikt met de Franse vleugelverdediger, die bij Atlético Madrid een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn contract heeft staan. BILD sluit niet uit dat de Duitse topclub deze gelimiteerde afkoopsom komende zomer op tafel gaat leggen.

Bayern zou verder al met zaakwaarnemer Karlheinz Förster een akkoord hebben bereikt over de komst van zijn cliënt Timo Werner. Der Rekordmeister zal er alleen nog moeten uitkomen met RB Leipzig, dat geenszins van plan is om mee te werken aan een vertrek van de spits. Zoals het er nu naar uitziet, wordt de club uit het oosten van Duitsland komende zomer voor een dilemma gesteld. Het contract van Werner loopt nog tot medio 2020 en als RB Leipzig hem toch binnenboord houdt, dreigt een jaar later een transfervrij vertrek.

Werner zou zelf in ieder geval niet gratis willen vertrekken uit Leipzig, maar heeft op deze manier wel genoeg middelen om zijn huidige club onder druk te zetten. Hetzelfde scenario ligt klaar voor Callum Hudson-Odoi. De achttienjarige vleugelaanvaller heeft bij Chelsea nog een contract tot medio 2020 en lijkt voorlopig niet van plan om dat te verlengen. In januari waren the Blues niet van plan om te onderhandelen, maar dit kan komende zomer weleens anders zijn. Bayern is van plan om aan het einde van het seizoen met dertig miljoen terug te keren in Londen.

Voor Kai Havertz zal Bayern iets dieper in de buidel moeten tasten. De negentienjarige middenvelder heeft bij het Bayer Leverkusen van Peter Bosz nog een contract tot medio 2022. Die Werkself willen eigenlijk niet meewerken aan een vertrek van Havertz, maar een transfersom van 65 miljoen zou de club aan het twijfelen kunnen brengen. Verder worden Nicolas Pépé (OSC Lille) en Julian Brandt (Leverkusen) gelinkt aan Bayern, terwijl men in Zuid-Duitsland ook nog overweegt om James Rodríguez definitief over te nemen van Real Madrid.