‘ABBA’-rel bij bekerduel RBC Roosendaal: ‘Dit krijgt nog een vervolg’

De bekerwedstrijd van dinsdagavond tussen SSV’65 en RBC Roosendaal krijgt nog een staartje, zo meldt BN DeStem. De ploeg van oud-speler en trainer Henk Vos werd uitgeschakeld na strafschoppen door de club uit Goes. Volgens RBC is er echter een grote fout gemaakt in de strafschoppenserie, want de eerste veertien penalty’s werden afgewerkt middels het ABBA-systeem.

Na negentig minuten spelen was de stand 1-1 tussen de twee amateurclubs en moesten penalty’s uitwijzen wie naar de kwartfinale van de districtbeker zou gaan. Een spannende strafschoppenreeks van 32 pingels volgde, maar dat ging volgens de aanwezige partijen niet geheel volgens de regels. De eerste veertien penalty’s werden afgewerkt met het ABBA-systeem, waarbij ploeg A de eerste penalty nam, vervolgens ploeg B de volgende twee en dan weer ploeg A twee keer.

Het bestuur van RBC gaat in protest vanwege een door scheidsrechter Mol onjuist gehanteerd strafschoppensysteem ???? #SSV’65-RBC #RBCleeft! — RBC (@RBCvoetbal) 26 februari 2019

Na de veertiende penalty besloot de arbiter van dienst plots over te stappen op het ABAB-systeem, waarbij de strafschoppen om en om werden genomen. “Je kunt niet zomaar het systeem veranderen zonder ons in te lichten”, reageert Vos in het regionale dagblad. “Wij gaan in protest, dit krijgt nog een vervolg.” RBC liet dinsdagvaond weten stappen te zullen ondernemen.

In 2017 gebeurde iets soortgelijks bij het bekerduel tussen FC Lisse en HSV Hoek. Destijds liet de scheidsrechter de strafschoppenserie niet in de juiste volgorde nemen. Hoek tekende bezwaar aan en deed dat met succes. De KNVB besloot dat de gehele strafschoppenserie opnieuw moest worden gedaan. FC Lisse was daar boos over en spande een kort geding aan om het besluit terug te laten draaien. De strafschoppenserie werd toch opnieuw gedaan. Na een busrit van vier uur en elf strafschoppen plaatste Hoek zich voor de tweede ronde van de KNVB Beker en nam het op tegen Heracles Almelo.