PSG gaat voor ‘vijf op een rij’ na heerlijk doelpunt van Di María

Paris Saint-Germain heeft zonder al te veel moeite de halve finale van de Coupe de France bereikt. Les Parisiens, die de meest prestigieuze beker van Frankrijk de afgelopen vier jaar wisten te winnen, zegvierden dinsdagavond voor eigen publiek over Dijon: 3-0. Angel Di María opende de score op fraaie wijze en nam ook de 2-0 voor zijn rekening.

Met zijn dubbelslag werd Di María de man van de wedstrijd. De Argentijn ontving in de achtste minuut een splijtende steekpass van Julian Draxler en stiftte de bal vanaf de rand van het strafschopgebied over doelman Rúnar Alex Rúnarsson. Na 27 minuten werd de Argentijn opnieuw gelanceerd door Draxler en dook hij weer aan de linkerkant op voor het doel van Dijon.

Ditmaal ging Di María niet voor eigen succes: hij probeerde spits Maxim Choupo-Moting te bereiken. Zijn pass werd echter onderschept door Wesley Lautoa en daarna kon Di María het leer zelf binnenwerken in een leeg doel. Elf minuten na rust verscheen Júlio Tavares van Dijon plots voor het doel van Gianluigi Buffon, die een goede redding in huis had. Verder kwam de voorsprong van PSG niet in gevaar.

De gastheer bleef druk zetten en kreeg via Draxler een goede kans op de 3-0, voordat Thomas Meunier dertien minuten voor tijd toesloeg. Choupo-Moting hield twee verdedigers bezig in het strafschopgebied, wachtte geduldig tot de Belg zou aansluiten en gaf de bal op exact het juist moment. Meunier haalde overtuigend uit en bepaalde daarmee de eindstand. Woensdag krijgt PSG te horen aan wie het is gekoppeld in de halve finale.