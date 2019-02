Scorende Pröpper kan succesvol debuut Stowell en Sadler niet afwenden

Davy Pröpper heeft zijn eerste doelpunt voor Brighton & Hove Albion te pakken. De middenvelder kwam dinsdagavond tot scoren in de uitwedstrijd tegen Leicester City, maar het was niet genoeg voor een goed resultaat. Interim-trainers en Mike Stowell en Adam Sadler van Leicester wonnen hun eerste en enige wedstrijd als eindverantwoordelijken met 2-1; zondag tegen Watford zit Brendan Rodgers in de dugout als opvolger van de ontslagen Claude Puel. Leicester had uit de voorgaande zes competitieduels slechts een punt gepakt.

Leicester City - Brighton & Hove Albion 2-1

De thuisploeg had, onder toeziend oog van nieuwbakken manager Rodgers op de tribune, in het merendeel van de eerste helft het betere van het spel. Dat resulteerde in de tiende minuut in de 1-0: na een heerlijke pass van Youri Tielemans rondde Demarai Gray knap af. Brighton beet pas in het laatste kwartier voor rust van zich af. Het was echter Leicester dat na dik een uur spelen op 2-0 kwam: Jamie Vardy scoorde na voorbereidend werk van James Maddison. Een goed en laag schot van Pröpper, zijn eerste goal voor de club, betekende al snel de 2-1, maar tot meer waren the Seagulls niet in staat. Jürgen Locadia kwam in de 67e minuut als vervanger van Solomon March binnen de lijnen.

Cardiff City – Everton 0-3

De eerste echte aanval van Everton leverde vier minuten voor rust meteen het openingsdoelpunt op. Vanaf de rechterflank bereikte Séamus Coleman ploeggenoot Gylfi Sigurdsson, die de bal vanbinnen het strafschopgebied beheerst in de hoek schoot. Het was alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. Verder maakten beide ploegen geen grootse indruk in de eerste helft en het aantal kansen was bijgevolg beperkt. In de tweede helft controleerde Everton de wedstrijd en maakte Sigurdsson zijn tweede doelpunt van de avond. De IJslander kreeg de bal in het strafschopgebied voor de voeten nadat een voorzet van Bernard niet goed werd uitverdedigd: 0-2. Diep in de blessuretijd bepaalde Dominic Calvert-Lewin de eindstand. Everton, dat drie duels op rij had verloren, klimt dankzij de zege naar de negende plek.

Huddersfield Town - Wolverhampton Wanderers 1-0

Wolverhampton had al vijf opeenvolgende competitieduels niet verloren, terwijl Huddersfield een reeks van vijf nederlagen achter de rug had; de laatste zege dateerde van 25 november, uitgerekend tegen Wolverhampton (0-2). En ook nu hadden the Wolves het niet makkelijk. Wel kregen ze de beste kans van de eerste helft, toen Matt Doherty naast schoot uit kansrijke positie. Huddersfield, met Terence Kongolo in de basis en Juninho Bacuna na rust in de ploeg, stond verdedigend beter dan in de afgelopen weken het geval was. Via Steve Mounié kreeg de thuisploeg een grote kans om de score te openen, maar de aanvaller kopte in het zijnet. Vlak voor tijd liet ook João Moutinho een goede kans onbenut en dus leek Huddersfield genoegen te moeten nemen met een punt. In de blessuretijd bezorgde Mounié de hekkensluiter van de Premier League echter een zeer welkome opsteker: 1-0.

Newcastle United - Burnley 2-0

Het team van Rafael Benitez legde in de eerste helft al de basis voor de overwinning. De thuisploeg schoot in de eerste 45 minuten maar twee keer op doel, maar uit beide pogingen viel een doelpunt. Een schitterende kanonskogel van Fabian Schär in de 24e minuut brak de ban en zeven minuten voor rust rondde Sean Longstaff een aanval van the Magpies af: 1-0 en 2-0. Newcastle leunde in de tweede helft op de dubbele voorsprong, terwijl Burnley ook mét invaller Peter Crouch binnen de lijnen niet tot scoren kwam. Door de zege gaat Newcastle op de ranglijst over Burnley heen; respectievelijk dertiende en vijftiende.