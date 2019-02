Premier League al precies twintig jaar zonder volledig Engelse opstelling

Precies twintig jaar geleden bestond een opstelling van een team uit de Premier League voor het laatst uit elf spelers met de Engelse nationaliteit, zo blijkt uit de statistieken van Opta. Op 27 februari 1999 stuurde toenmalig Aston Villa-manager John Gregory (foto) op Villa Park elf Engelse spelers het veld in tegen Coventry City. Coventry won de wedstrijd met 1-4 met dank aan George Boateng en John Aloisi, die allebei tweemaal trefzeker waren.

Gregory koos op 27 februari 1999 voor een compleet Engels elftal, bestaande uit Michael Oakes, Steve Watson, Gareth Southgate, Dion Dublin, Simon Grayson, Ricardo Scimeca, Alan Wright, Lee Hendrie, Paul Merson, Ian Taylor en Julian Joachim. De drie invallers die tegen Coventry City binnen de lijnen kwamen bij Aston Villa waren ook Engels: Mark Draper, Gareth Barry en Stan Collymore. In de Premier League is sindsdien nooit meer een opstelling geweest bestaande uit elf Engelse spelers. In de jaren die volgden werden steeds meer buitenlandse spelers aangetrokken door de clubs uit de Premier League en vandaag de dag komen opstellingen zonder ook maar een Engelse speler regelmatig voor.

Het was de 55ste en laatste keer in 2.792 Premier League-duels dat een compleet Engels team aan de aftrap verscheen. Voor Aston Villa was het de negentiende keer. De andere teams op het hoogste Engelse niveau die elf spelers met de Engelse nationaliteit het veld instuurden waren Arsenal (5 keer), Coventry City (4), Leeds United (1), Leicester City (3), Newcastle United (14), Norwich City (1), Oldham Athletic (3), Sheffield Wednesday (2), Southampton (1) en Tottenham Hotspur (2).

Een Premier League-wedstrijd met 22 Engelse basisspelers is nog nooit voorgekomen. Het hoogste aantal basisspelers in een Premier League-wedstrijd met de Engelse nationaliteit is 21. In januari 1994 was doelman Tony Roberts uit Wales de enige buitenlandse speler bij de wedstrijd tussen QPR en Newcastle United.

In mei 2006 verschenen bij Middlesbrough elf spelers Engelse spelers aan de aftrap tegen Fulham. Echter, James Morrison speelde daarna zijn interlands voor de nationale ploeg van Schotland en daarom telt dat duel niet mee. Sinds 27 februari 1999 is het twaalf keer voorgekomen dat een opstelling van een team in de Premier League bestond uit tien spelers met de Engelse nationaliteit. Tien van deze opstellingen waren afkomstig van Aston Villa-manager Gregory. In maart 2003 was de Tsjechische verdediger Tomas Repka de enige buitenlandse speler aan de kant van West Ham United tegen Tottenham Hotspur.

James Morrison werd geboren in Engeland, maar koos voor een interlandloopbaan bij Schotland.

In oktober 1999, 238 dagen na het duel van Aston Villa met Coventry, bestond een basisopstelling in de Premier League voor het eerst uit louter buitenlandse spelers. De Noorse manager Egil Olsen van Wimbledon koos op Villa Park tegen Aston Villa voor spelers uit Guyana, IJsland, Noorwegen, Ierland, Jamaica (3), Schotland (2) en Wales (2). Daarna zou het veel vaker voorkomen dat teams speelden zonder Engelsen in de ploeg. Op de transfermarkt werden jaarlijks de beste spelers uit het buitenland gehaald en dat heeft geresulteerd in een competitie met nationaliteiten van over de gehele wereld.

Arsenal is de Premier Leauge-club die het vaakst koos voor een opstelling zonder spelers met de Engelse nationaliteit: 173 keer. The Gunners worden gevolgd door Wigan Athletic (42) en Chelsea (30). Bij Manchester United is dit slechts eenmaal voorgekomen: in de derby tegen Manchester City in mei 2009. Wayne Rooney en Paul Scholes kwamen destijds als invallers binnen de lijnen.