Dilemma voor Ernesto Valverde: Jasper Cillessen krijgt groen licht

Ernesto Valverde kan woensdagavond in het weerzien met Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey beroep doen op Jasper Cillessen en Arthur. Barcelona meldt dinsdagavond via de officiële kanalen dat het tweetal groen licht heeft gekregen van de medische staf en derhalve deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van los Azulgrana.

Valverde heeft negentien voetballers opgenomen in de wedstrijdselectie, inclusief drie keepers. Dat betekent dat een doelman op de tribune van het Santiago Bernabéu zal moeten plaatsnemen. De oefenmeester liet dinsdag op de persconferentie niet in zijn kaarten kijken, al lijkt het onwaarschijnlijk dat Cillessen, de eerste doelman van de Catalanen in de Copa del Rey, in de basis zal staan. Marc-André ter Stegen zal naar verwachting bij wijze van uitzondering in de beker aan het startsignaal verschijnen en de negentienjarige Iñaki Peña zal het duel vanaf de tribune bekijken.

Voor Kevin-Prince Boateng en Jeison Murillo, de winterse nieuwkomers, is geen plaats in de wedstrijdselectie. Beiden lijken nu al niet of nauwelijks in de plannen van Valverde voor te komen. Sergi Samper, die aan het einde van het seizoen zal worden uitgezwaaid, hoeft evenmin af te reizen naar de hoofdstad van Spanje.

Barcelona moet winnen of een doelpuntrijk gelijkspel afdwingen om de finale te bereiken. Real Madrid vertrok na het heenduel met een 1-1 gelijkspel uit het Camp Nou. De ploegen van Valverde en Santiago Solari staan zaterdag overigens weer tegenover elkaar, in LaLiga, en ook dan zal het Santiago Bernabéu het decor zijn. De Catalanen hebben in competitieverband negen punten meer dan de hoofdstedelingen.