PEC Zwolle vangt bot in Zeist en houdt één optie over

PEC Zwolle heeft dinsdagavond bot gevangen bij de arbitragecommissie van de KNVB in Zeist. In de zaak die draait om de verplaatsing van het competitieduel met Ajax heeft de commissie geoordeeld dat men zichzelf niet bevoegd acht om een uitspraak te doen. Daarmee krijgt de KNVB voorlopig zijn zin; voor PEC zit er alleen nog een gang naar een 'reguliere' burgerrechter op. De club maakt woensdagochtend in een statement bekend wat men gaat doen.

Tijdens de zitting bij de spoedarbitrage moest allereerst worden of de arbitragecommissie überhaupt bevoegd was om uitspraak te doen over het geschil. Nu is gebleken dat het antwoord daarop 'nee' is, heeft PEC alleen nog de optie om naar een reguliere rechter stappen. De KNVB betoogde dat de arbitragecommissie niet bevoegd was: advocaat Harro Knijff stelde dat het ging om een zaak tussen een club (PEC) en een orgaan (de KNVB). De advocate van PEC vond dat het ook gezien kon worden als een geschil tussen Ajax en PEC, omdat Ajax het verzoek tot verplaatsing heeft ingediend bij de KNVB.

De juriste benadrukte dat PEC niet wil dat Ajax niet goed presteert in de Champions League. "Er wordt PEC alleen onrecht aangedaan", voegde ze er echter aan toe. Ze sprak van een 'schijn van belangenverstrengeling', omdat de KNVB al contact opnam met de UEFA voordat Ajax een officieel verzoek tot verplaatsing had ingediend. Ze stelde bovendien dat de wedstrijd al eens is verplaatst (van 3 naar 2 maart) en dat er geen serieuze alternatieven zijn overwogen. Het steekt PEC dat de club in acht dagen drie belangrijke wedstrijden voor de kiezen krijgt. "Er is alleen gekeken hoe het Ajax naar de zin te maken", citeerde Voetbal International.

'Tot de stomme verbazing' van PEC kwam de KNVB woensdagavond om 18.00 uur met een persbericht waarin de verplaatsing van de wedstrijd werd aangekondigd. De Blauwvingers hadden een dag na het duel tussen Ajax en Real te horen gekregen dat het duel niet opnieuw verplaatst zou worden, waarna Ajax toch nog een verzoek indiende en de KNVB zich bedacht. Het betoog van Knijff was erop gericht om duidelijk te maken dat de arbitragecommissie niet bevoegd was: hij vond dat het 'er toch alle schijn van heeft dat de slager zijn eigen vlees keurt'. "Het gaat er niet om dat de KNVB PEC het recht wil ontnemen een besluit van de KNVB te laten toetsen. Dat mag, alleen niet door u."