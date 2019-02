Guardiola looft ex-speler van PSV: ‘Iedereen kan van hem leren, iedereen’

Manchester City moet in de komende, belangrijke fase van het seizoen veel spelers missen. Aymeric Laporte en Fernandinho voegden zich na de finale van de League Cup bij de groeiende lijst van geblesseerden. Het baart Josep Guardiola zorgen. “We zullen de komende weken veel belangrijke spelers niet kunnen inzetten”, erkende de manager van Manchester City daags voor de competitiewedstrijd tegen West Ham United.

Manchester City won zondag de League Cup door in de finale na strafschoppen te winnen van Chelsea. De club is nog actief in de FA Cup, strijdt om de landstitel en speelt nog in de Champions League. “In vier competities strijden is veeleisend. We krijgen het de komende tijd zwaar, vooral in de Premier League en de Champions League”, meent Guardiola. “De League Cup winnen was wel belangrijk, want het geeft de ploeg moraal.”

Guardiola was dinsdag zeer lovend over Oleksandr Zinchenko, die afgelopen zomer naar Wolverhampton Wanderers kon verkassen maar uiteindelijk in het Etihad Stadium bleef. De Oekraïener, die in 2016/17 werd uitgeleend aan PSV, speelde zondag in zijn zestiende duel van het seizoen 120 minuten tegen Chelsea. De Spanjaard is onder de indruk van de instelling van Zinchenko op trainingen en hoe hij omgaat met zijn geringe kansen op speeltijd. “Ongelooflijk. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen”, startte hij.

“Oleks heeft wederom laten zien wat ik al dacht: hoe belangrijkrijk en waardevol het is om een goed persoon te zijn”, benadrukte Guardiola. “En dat terwijl hij iemand is die bijna getransfereerd was aan het begin van het seizoen. Er waren zeven, acht wedstrijden waarin hij niet één minuut speelde. Maar in die periode zag ik hem nooit met een boos gezicht of slecht trainen. Daags na een duel is het altijd moeilijk voor de jongens die niet hebben gespeeld. Ze willen mij laten zien hoe teleurgesteld zij zijn. Vlak voor een wedstrijd zijn ze dan weer aardig in de omgang jegens hun trainer en ploeggenoten.”

“Maar deze jongen was precies het tegenovergestelde. Dat is de reden dat hij altijd goed speelt. Hij laat mij altijd zijn drive zien, gedraagt zich, is positief, lacht veel en is altijd attent. Als dat gebeurt, dan speel je altijd goed en ben ik altijd tevreden. Hij verdient al mijn respect en ik denk dat hij een mooi loopbaan tegemoet gaat. Ik weet niet of dat hier zal zijn, hopelijk wel, of elders, maar als hij zo doorgaat zal hij ver komen. Ik kan hem alleen maar bedanken. En niet zozeer over hoe hij speelt, het is zijn benadering. Iedereen kan van Oleks leren, iedereen”, besloot de oefenmeester.