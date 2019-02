Ajax-directeuren laten uit protest verstek gaan bij Klassieker

Ajax zal woensdagavond met een ‘minimale afvaardiging’ vanuit de clubleiding afreizen naar De Kuip voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord. De directie van de Amsterdammers toont zich zo solidair met de eigen aanhang, die niet welkom is in Rotterdam voor de bekerkraker. Ajax wil bovendien op deze manier protesteren tegen het aanhoudende verbod op uitfans bij de wedstrijden tussen de twee aartsrivalen.

Alleen algemeen directeur Edwin van der Sar en operationeel directeur Rutger Arisz zullen van de partij zijn als scheidsrechter Kevin Blom woensdagavond de wedstrijd in gang zet: “Zij hebben bij dat duel een officiële functie. De andere drie directieleden blijven thuis”, laat een woordvoerder van de club optekenen door het Algemeen Dagblad.

Vanuit de Raad van Commissarissen wordt er eveneens meegewerkt aan het protest: “Ook de vijf commissarissen van Ajax en de zeven leden van de bestuursraad gaan niet naar het stadion”, vervolgt de woordvoerder. De clubleiding van de Amsterdammers geeft met het besluit gehoor aan een oproep van de AFCA Supportersclub om zich solidair op te stellen met de fans.

“Maar we speelden zelf ook al met het idee. Het is dus een gecombineerd initiatief”, sluit de woordvoerder af. Ajax liet een week geleden nog weten een rechtszaak te overwegen om er alsnog voor te kunnen zorgen dat fans van de club welkom zijn in De Kuip. Zo ver is het echter niet gekomen, waardoor er woensdag geen supporters van de Amsterdammers aanwezig zullen zijn bij de kraker.