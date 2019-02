Ter Stegen had landgenoot graag bij Barça gezien: ‘Hij kan overal terecht’

Marco Reus genoot zijn jeugdopleiding bij Borussia Dortmund en is na dienstverbanden bij Rot Weiss Ahlen en Borussia Mönchengladbach alweer zeven jaar terug bij BVB. De inmiddels 29-jarige spelmaker kreeg in het verleden meerdere keren de kans om naar het buitenland te vetrekken, maar koos er altijd voor om zijn club trouw te blijven. Marc-André ter Stegen heeft hier respect voor, al had hij zijn landgenoot ook graag verwelkomd bij Barcelona.

“Wat voor voetbal speelt hij eigenlijk? Zijn speelstijl is gestoord”, glimlacht de doelman in gesprek met DAZN. “Reus was een geweldige speler voor Barcelona geweest. Ik denk dat er dingen mogelijk waren geweest wat betreft een transfer naar een grotere club, maar hij is gelukkig omdat zijn familie zich in Dortmund bevindt. Dat is altijd erg belangrijk voor hem geweest.”

“Hij is een jongen die eigenlijk voor elke grote club zou kunnen spelen, maar hij is ook een jongen - en dat moet je respecteren - die altijd gezegd heeft: ‘Nee, ik blijf waar ik thuishoor, waar mijn familie is, waar ik gesteund word.’ Dat is een geweldige beslissing van een geweldige gozer”, vervolgt Ter Stegen zijn verhaal.

De Duitse keeper ziet dat naast Reus ook Mario Götze dit seizoen weer belangrijk is in Dortmund. Hij is blij dat de middenvelder er na lang blessureleed weer bovenop gekomen is: “Ik ben blij dat Mario het juiste pad weer in heeft kunnen slaan, dat is een enorme opluchting voor hem geweest. Achter de schermen gaat alles nu goed met hem en dat is geweldig. Het is prachtig om hem weer terug te zien waar hij thuishoort.”