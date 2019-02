Real Madrid - Barcelona: blessures, aanvang en vermoedelijke opstellingen

In de halve finale van de Copa del Rey krijgt Real Madrid woensdagavond bezoek van Barcelona. Het is een nieuwe topper in een drukke periode voor beide Spaanse grootmachten. De heenwedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor alles nog mogelijk is. Zaterdag ontvangt de Koninklijke de rivaal uit Catalonië opnieuw in het Santiago Bernabéu, maar dan in competitieverband.

Vorm Real Madrid en Barcelona

Op 6 februari stond El Clásico op het programma in het Camp Nou. Lionel Messi was niet helemaal fit en begon op de bank. Op aangeven van Karim Benzema maakte Lucas Vázquez al na zes minuten 0-1. Na rust was het Malcolm die met een harde uithaal voor de gelijkmaker tekende. Ernesto Valverde bracht Messi een half uur voor tijd nog binnen de lijnen, maar de Argentijn kon Barça de overwinning niet bezorgen.

Het duel in Barcelona was voor beide teams een begin van een loodzware periode. Real Madrid slaagde de uitduels met Atlético Madrid (1-3) en Ajax (1-2) te winnen, waarna een verrassende 1-2 thuisnederlaag volgde tegen Girona. Afgelopen weekeinde kreeg de ploeg van Santiago Solari het goede gevoel weer terug doordat er met 1-2 werd gewonnen van Levante. Barcelona rekende afgelopen zaterdag af met Sevilla. De lastige uitwedstrijd werd met 2-4 gewonnen, mede dankzij een excellerende Messi.

’Geen favoriet’

Barcelona presteert het hele seizoen al redelijk constant, terwijl Real Madrid met name na de winterstop de stijgende lijn te pakken heeft. Voormalig middenvelder Luis Milla, die vanuit de opleiding van Barcelona het eerste elftal haalde en in 1990 de overstap naar Real Madrid maakte, vindt het dan ook moeilijk om een favoriet aan te wijzen voor de return in de halve finale van het Spaanse bekertoernooi. “Ik denk niet dat er een favoriet is, ook niet als de ene ploeg beter in vorm dan de andere”, aldus Milla tegenover Goal. “Het enige substantiële verschil tussen beide teams is Messi. Maar doorgaans zijn dit wedstrijden waarin er geen favoriet is.”

Milla (52) zag dat Real Madrid de laatste twee wedstrijden niet overtuigen en denkt dat het te maken had met de aankomende duels met Barcelona. “Real Madrid staat onder grote druk, dus je kan moeilijk voorspellen wat er gaat gebeuren. Ze speelden goed in het Camp Nou en het Wanda Metropolitano, maar daarna sloop de twijfel in het spel. Misschien zaten ze met het hoofd al bij de Clásico’s en andere wedstrijden die op het programma staan. Misschien hebben ze niet genoeg aandacht besteed aan de wedstrijden tegen Girona en Levante.”

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Real Madrid keert Sergio Ramos weer terug. De aanvoerder was geschorst tegen Levante en is tegen Barcelona weer inzetbaar. Isco ontbrak de afgelopen vier wedstrijden en is inmiddels weer fit verklaard, maar ontbreekt in de wedstrijdselectie. Verder ontbreken Mariano Díaz, Brahim Díaz en Jesús Vallejo.

Bij Barcelona is Jasper Cillessen teruggekeerd in de wedstrijdselectie. De Nederlandse sluitpost is tweede keus achter Marc-André ter Stegen, maar keept doorgaans de bekerduels. Op een training raakte hij echter geblesseerd daar moest hij de afgelopen weken van herstellen. De keeper is dinsdag fit verklaard en keert terug in de wedstrijdselectie. De verwachting is dat niet hij, maar Ter Stegen woensdag onder de lat staat.

De negentienjarige Iñaki Peña zal het duel vanaf de tribune bekijken. Ook de Braziliaanse middenvelder Arthur is voldoende hersteld en keert terug in de wedstrijdselectie. Voor de winterse versterkingen Kevin-Prince Boateng en Jeison Murillo is geen plaats in de wedstrijdselectie. Beiden lijken nu al niet of nauwelijks in de plannen van Valverde voor te komen. Sergi Samper, die aan het einde van het seizoen mag vertrekken, hoeft evenmin af te reizen naar de hoofdstad van Spanje. Samuel Umtiti is volledig hersteld van zijn knieblessure en maakte zijn rentree tegen Sevilla, maar zal woensdag waarschijnlijk op de bank zitten. Rafinha en Thomas Vermaelen zijn nog altijd geblesseerd.

Vermoedelijke opstellingen

Door de terugkeer van Sergio Ramos wordt Nacho naar de bank verdreven. Op de flanken wordt Karim Benzema naar verwachting geassisteerd door Lucas Vázquez en Vinícius Júnior. Afgelopen weekend maakte Gareth Bale vanaf elf meter de winnende treffer, maar reageerde vervolgens gefrustreerd toen zijn ploeggenoten hem wilden feliciteren. Bale is zichtbaar ontevreden over zijn rol in de selectie en volgens Spaanse media moet hij woensdag weer genoegen nemen met een plek op de bank. Dat geldt ook voor Marcelo, want de verwachting is dat Sergio Reguilón vanuit de basis start als linksback.

Solari laat zich niet afleiden: ‘Ik zie dat hij klaar is voor El Clásico’

De trainer van Real Madrid ontkwam dinsdag op de persconferentie niet aan vragen over Gareth Bale. Lees artikel

Valverde kiest naar verwachting voor Clément Lenglet in het hart van de achterhoede. Umtiti heeft zijn rentree weliswaar gemaakt, de trainer denkt dat een basisplaats in El Clásico nog te vroeg komt voor de Frans international. De verwachting is dat Sergi Roberto de voorkeur krijgt boven Nelson Semedo op de rechtsbackpositie, terwijl Carles Aleña of Arturo Vidal op het middenveld zal staan naast Ivan Rakitic en Sergio Busquets. Ousmane Dembélé lijkt de voorkeur te krijgen boven Philippe Coutinho.

Vermoedelijke opstelling Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilon; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas, Benzema, Vinícius Júnior

Vermoedelijke opstelling Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Aleña; Messi, Suárez, Dembélé

Real Madrid - Barcelona live

De return tussen Real Madrid en Barcelona in de halve finale van de Copa del Rey begint woensdagavond 27 februari om 21.00 uur in het Santiago Bernabéu. Het duel wordt live uitgezonden door Ziggo Sport op kanaal 14. De voorbeschouwing begint om 20.30 uur.