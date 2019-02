FC Den Bosch laat eigen Vliert links liggen: ‘Ik wil niet nog meer blessures’

FC Den Bosch is bezig aan een uitstekend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste weken zit er echter wat zand in de motor bij de Brabantse club. Trainer Wil Boessen kent veel personele problemen en dat komt volgens de coach door de slechte grasmat in De Vliert. Daarom is hij met zijn ploeg voor de trainingen uitgeweken naar een amateurclub in Sint-Michielsgestel. "De jongens bevalt het hier goed, ze hebben geen last, dus dat is prima", vertelt Boessen voor de camera van Omroep Brabant.

De 54-jarige trainer vindt het kunstgrasveld in De Vliert veel te hard. Inmiddels heeft de KNVB geoordeeld dat er volgend seizoen niet meer op het veld gevoetbald mag worden. In Den Bosch is men voor het komende voetbaljaar bezig met gewoon gras. Boessen gaat daar echter niet op wachten en verkast voor zijn trainingen naar Sint-Michielsgestel. "We gaan op termijn wel weer in De Vliert trainen, dat is onze thuisbasis. Maar nu moeten we even pas op de plaats maken en zorgen dat de blessures die er zijn zo snel mogelijk herstellen en dat de pijntjes die er zijn op dit veld vermeden worden."

Den Bosch stond een tijdje bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar is koploper FC Twente inmiddels uit het zich verloren. Boessen richt zich met zijn ploeg dan ook op de play-offs aan het einde van dit seizoen, maar kan geen blessures gebruiken. "Ik wil niet nog meer blessures in mijn selectie. Het heeft geen zin dat we in de aanloop naar de play-offs spelers twee maanden moeten missen", vervolgt de trainer. In de tussentijd werd er in De Vliert hard gewerkt aan de mat. "Onze mensen doen er alles aan om er nog iets goeds van te maken."

De laatste weken gaat het dus iets minder met de Bosschenaren, die momenteel derde staan. Aanvoerder Danny Verbeek heeft vertrouwen in een goede afloop van het seizoen. "Het liefst hadden we die serie met overwinningen doorgetrokken en werden we fluitend kampioen. Maar de titel is voor ons niet meer realistisch. Het is gewoon een mindere fase", weet de middenvelder, die promotie nog niet uit zijn hoofd heeft gezet. "Het zou gek zijn als ik er zelf geen goed gevoel over had. Dan kan ik net zo goed thuisblijven", sluit Verbeek af.