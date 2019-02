De Ligt blij met rentree: ‘Hij brengt passie en strijd met zich mee’

Nicolás Tagliafico is woensdagavond weer van de partij als Ajax op bezoek gaat bij Feyenoord. De Argentijnse linksback ontbrak eerder dit seizoen toen de Amsterdammers in Rotterdam met 6-2 ten onder gingen. Aanvoerder Matthijs de Ligt en trainer Erik ten Hag zijn blij dat Tagliafico er in de halve finale van de TOTO KNVB Beker weer bij is.

Eerder dit seizoen moest Tagliafico vanwege een blessure verstek laten gaan. Daley Blind speelde in de Kuip als linksback en nieuweling Lisandro Magallán stond centraal achterin naast De Ligt geposteerd. Dat bleek destijds geen goede combinatie, want Ajax kreeg zes treffers om de oren in Rotterdam. "De samenstelling van de laatste linie was toen gewijzigd, waardoor de automatismen ontbraken. Bovendien is Nico zo'n wedstrijd gewend. Hij brengt agressiviteit, gif en overtuiging. Dat straalt af op de rest", tekende Voetbal International tijdens het perspraatje voorafgaand aan de bekerwedstrijd op uit de mond van Ten Hag.

Ook aanvoerder De Ligt is blij dat Tagliafico nu wel van de partij is. "Nico is een speler die een bepaalde passie en strijd met zich meebrengt. Hij presteert stabiel en constant. We spelen vaak met hem en het is fijn om achterin met dezelfde samenstelling te kunnen spelen. We hebben goede vervangers achterin, maar feit blijft dat Nico iemand is die weet wat gevraagd wordt", blikt De Ligt vooruit op De Klassieker in het bekertoernooi. Het wordt voor de Argentijns international zijn eerste bezoek aan de Kuip. Wel won Tagliafico twee keer in de Johan Cruijff ArenA van Feyenoord.

Ten Hag heeft de wedstrijden van afgelopen weekend nog vers in het geheugen. Hij zag Feyenoord gelijkspelen op bezoek bij PSV, maar kwam zelf met Ajax op achterstand in Den Haag. Dat moeten de Amsterdammers zien te voorkomen. "Ik was blij met de reactie van de spelers, maar dat mag niet gebeuren op die manier. Dat zijn simpele fouten, dat is onkunde en dat mag ons niet overkomen. Als je zelf op voorsprong komt, wordt het leven een stuk makkelijker", sluit de trainer van de Amsterdammers af.