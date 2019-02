NAC Breda raakt elfjarig talent voor opleidingsvergoeding kwijt aan Ajax

Daan van Reeuwijk maakt na dit seizoen de overstap van NAC Breda naar Ajax, zo maken de Brabanders dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De elfjarige verdediger speelde zich dit seizoen in dienst van NAC Onder-12 in de kijker bij de Nederlandse top en kiest er nu voor om de overstap te maken naar Ajax.

Van Reeuwijk ruilde VV De Alblas uit Alblasserdam vorig seizoen in voor de Parel van het Zuiden en ging in eerste instantie aan de slag bij NAC Onder-11. In de huidige voetbaljaargang stroomde hij door naar het Onder-12-team en daar maakte Van Reeuwijk zoveel indruk dat Ajax op de stoep stond. NAC laat weten dat het van de Amsterdammers, conform de reglementen van de KNVB, een opleidingsvergoeding ontvangt.

De huidige hekkensluiter van de Eredivisie wil Van Reeuwijk verder veel succes wensen bij zijn nieuwe club en in de rest van zijn voetballoopbaan. Dit is overigens de tweede keer deze maand dat Ajax een jeugdspeler weghaalt bij NAC. De dertienjarige Oualid Agougil verhuisde onlangs ook al van Breda naar Amsterdam.