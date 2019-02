‘Venomenema’ verlengt bij FC Utrecht: ‘Zegt iets over vertrouwen’

FC Utrecht heeft dinsdag het contract van Nick Venema opengebroken, zo melden de Domstedelingen via de officiële kanalen. De negentienjarige spits, door de achterban liefkozend al omgedoopt tot Venomenema, lag in eerste instantie nog vast tot medio volgend jaar, al had de club wel de optie om deze verbintenis met nog een seizoen te verlengen. Hij heeft nu echter zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023.

Venema kwam in 2014 over van RODA '46 en is inmiddels uitgegroeid tot een echte goaltjesdief in Utrecht. De negentienjarige aanvaller speelde tot op heden vooral wedstrijden voor de Utrechtse beloften. In 52 officiële wedstrijden met Jong FC Utrecht vond Venema 33 keer het net. Daarnaast maakte de jongeling zestien keer zijn opwachting in het eerste elftal en was hij goed voor vijf doelpunten. Dit seizoen staat de teller op vier doelpunten in tien duels, waarvan Venema er slechts twee in de basiself mocht beginnen.

‘Met twintig doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie zou ik tevreden zijn’

In de Galgenwaard is men zeer tevreden over het vastleggen van de talentvolle spits. "De duur van de nieuwe verbintenis zegt iets over het vertrouwen dat wij in Nick hebben en vice versa", vertelt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de website. "Nick is een aanvaller met specifieke kwaliteiten. Hij is uitgerust met snelheid en scorend vermogen; twee voor een spits heel belangrijke wapens in het moderne voetbal. Wij zijn ervan overtuigd dat Nick bij ons de volgende stappen kan maken en het maakt ons trots dat we de toekomst tegemoet gaan met een speler uit eigen regio en eigen opleiding, die bij het publiek bijzonder geliefd is."

Ook Venema zelf is blij met zijn contractverlenging. "Ik ben vanuit de amateurs bij Utrecht gekomen", legt Venema uit voor de camera's van FC Utrecht TV. "De club heeft me de kans gegeven om uit te groeien tot de speler, die ik nu al ben. We hebben er allebei vertrouwen in. Ik probeer door te gaan zoals ik nu bezig ben. Dan heb ik er uiteindelijk ook veel vertrouwen in dat ik hier de eerste spits kan worden." Venema speelde eerder ook in de jeugd van SV Austerlitz en VV Woudenberg.