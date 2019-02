Dinsdag, 26 Februari 2019

Barcelona en Real Madrid strijden om PSG-huurling

De toekomst van Alessio Romagnoli ligt mogelijk in de Premier League. Manchester United en Chelsea hebben de verdediger van AC Milan op de korrel, al prijkt zijn naam ook op het verlanglijstje van Juventus. (Calciomercato)

Gustavo van Corinthians is niet de enige Braziliaan die momenteel in beeld is bij Watford. Ook Lincoln van Flamengo en Gabriel Martinelli van Ituano hebben zich in de kijker gespeeld bij the Hornets. (Watford Observer)

Real Madrid en Barcelona willen zich allebei versterken met Giovani Lo Celso. De Argentijnse middenvelder wordt op dit moment door Real Betis gehuurd van Paris Saint-Germain en de Andalusiƫrs kunnen hem voor 22 miljoen euro definitief inlijven. (El Desmarque) De Argentijnse middenvelder wordt op dit moment door Real Betis gehuurd van Paris Saint-Germain en de Andalusiƫrs kunnen hem voor 22 miljoen euro definitief inlijven.

Radamel Falcao is maandag in Rome gespot. De aanvaller AS Monaco was mogelijk in de Italiaanse hoofdstad om met Lazio over een eventuele transfer te praten. (Radiosei)

Maurizio Sarri gaat dinsdag in gesprek met de clubleiding van Chelsea over zijn toekomst en de situatie rond Kepa Arrizabalaga. Als er woensdag verloren wordt van Tottenham Hotspur, vliegt de Italiaan waarschijnlijk de laan uit. (The Sun)