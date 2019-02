De Ligt: ‘Na zo’n afstraffing zit je natuurlijk in een mentaal dipje’

Voor Ajax staat woensdagavond de halve finale van de TOTO KNVB Beker op het programma. De Amsterdammers nemen het in De Kuip op tegen Feyenoord. Eerder dit seizoen ging Ajax in Rotterdam-Zuid met 6-2 onderuit en Matthijs de Ligt verzekert in gesprek met het Algemeen Dagblad dat dit niet nog een keer zal gebeuren.

“Ja, ik was echt boos en teleurgesteld. Zo vlak na de wedstrijd komen de emoties er dan uit. Dan reageer je op gevoel. Het was gewoon schandalig”, vertelt De Ligt over zijn reactie na de met 6-2 verloren wedstrijd in De Kuip. “De wonden zijn wel een beetje geheeld, maar natuurlijk zijn de revanchegevoelens nog volop aanwezig. Ik weet zeker dat het niet nog een keer gaat gebeuren. De eerste twintig minuten speelden we eigenlijk wel prima, maar daarna werd het een complete offday.”

“Kijk, we moesten toen door. Zoals we eerder dit seizoen na een tegenslag óók door zijn gegaan”, gaat de aanvoerder van Ajax verder. Ajax kwam vorige maand dankzij Lasse Schöne op voorsprong in De Kuip, maar zag die voorsprong door treffers van Jens Toornstra en Steven Berghuis verdwijnen. Hakim Ziyech maakte vervolgens nog gelijk, maar dankzij Robin van Persie (tweemaal), Tonny Vilhena en Yassin Ayoub werd het uiteindelijk 6-2 voor Feyenoord.

“Het plezier in de groep is weer terug. Na de wedstrijd tegen Real Madrid is ook de schwung weer aanwezig. Of die weg was? Natuurlijk niet helemaal, maar zo’n 6-2 nederlaag doet wel wat met een selectie. Na zo’n afstraffing zit je natuurlijk in een mentaal dipje”, besluit De Ligt. Zoals het nu naar uitziet, heeft Ajax na het bekerduel in De Kuip een weekeinde vrijaf vanwege de naderende Champions League-ontmoeting met Real Madrid.