‘Solskjaer doet door personele problemen bij United beroep op Tahith Chong’

In aanloop naar de uitwedstrijd tegen Crystal Palace kampt Manchester United met de nodige personele problemen. Interim-manager Ole Gunnar Solskjaer kan wegens blessureleed geen beroep doen op verschillende spelers. Volgens de Manchester Evening News is de Noor daarom van plan om Tahith Chong een plaats te geven in de wedstrijdselectie voor het duel op Selhurst Park.

Manchester United speelde afgelopen zondag in eigen stadion met 0-0 gelijk tegen Liverpool. Tijdens dat duel moest Solskjaer nog voor rust al zijn wisselmogelijkheden gebruiken, doordat Ander Herrera, Juan Mata en Jesse Lingard geblesseerd raakten. Daarnaast had Marcus Rashford last van de enkel, maar hij wist het einde van de wedstrijd met pijn en moeite te halen. Mede daardoor is hij nu onzeker voor de uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

Ook de inzetbaarheid van Anthony Martial is nog onduidelijk. De Fransman was wegens een spierblessure niet van de partij in de wedstrijd tegen Liverpool. Nemanja Matic is sowieso niet beschikbaar en ligt er een aantal weken uit. Het heeft er toe geleid dat Solskjaer een beroep moet doen op Chong en James Garner, een zeventienjarige defensieve middenvelder. Indien Martial niet fit wordt bevonden, behoort ook Angel Gomes tot de wedstrijdselectie van Manchester United.

Het zou de eerste keer zijn dat de negentienjarige aanvaller tot de wedstrijdselectie voor een Premier League-wedstrijd behoort. Chong reisde eerder dit seizoen ook met de selectie van Manchester United mee naar het uitduel met Fulham, maar behoorde toen uiteindelijk niet tot de wedstrijdselectie. In januari maakte de aanvaller in de FA Cup-wedstrijd tegen Reading (2-0 zege) zijn debuut in de hoofdmacht van the Red Devils. Eerder zat hij ook op de reservebank in de Champions League-ontmoeting met Juventus (0-1 nederlaag).