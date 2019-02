‘Barcelona werkt mee aan vertrek Cillessen en wil Onana als vervanger’

Barcelona gaat opnieuw aankloppen bij directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax. Volgens Radio Catalunya wil de Spaanse grootmacht komende zomer André Onana terughalen. De eerste keeper van Ajax is een van de drie opties voor Barcelona, dat rekening houdt met het vertrek van tweede keeper Jasper Cillessen en de zoektocht naar een vervanger is gestart. Het is niet bekend welke keepers de andere opties zijn voor Barça.

In januari werd bekend dat Frenkie de Jong komende zomer voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona vertrekt. Onana moet de volgende speler worden die de overstap maakt naar de koploper van LaLiga. De doelman is geen onbekende in Barcelona, want hij genoot daar zijn jeugdopleiding. In januari 2015 verliet hij La Masia voor de jeugdopleiding van Ajax. Toen Cillessen in de zomer van 2016 voor dertien miljoen euro verkocht werd aan Barcelona, werd Onana eerste keeper van Ajax.

Barcelona heeft de interesse in Onana kenbaar gemaakt bij de zaakwaarnemer van de Kameroense sluitpost. De belangenbehartiger heeft de belangstelling op zijn beurt gemeld bij Ajax, zodat de club al kan nadenken over een opvolger voor de keeper, zo werd duidelijk in het radioprogramma El club de la Mitjanit. Het contract van Onana loopt door tot medio 2021.

Volgens het radioprogramma ligt de vraagprijs van Onana niet hoger dan twintig miljoen euro. De afkoopsom van Cillessen bedraagt zestig miljoen euro en Barcelona verwacht een groot deel van dat bedrag te ontvangen bij een vertrek van de Oranje-international. De club is zich ervan bewust dat Cillessen niet langer houdbaar is als tweede keeper en is daarom bereid om mee te werken aan een transfer.