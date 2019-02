Atlético bepaalt vraagprijs op 30 tot 40 miljoen euro

Bij Barcelona heeft men voldoende gezien van Kevin-Prince Boateng. De Catalanen gaan de optie tot koop in de huurdeal met Sassuolo niet lichten, waardoor de aanvaller komende zomer terugkeert naar Italië. (Marca)

Peter Stöger is enigszins verrassend de belangrijkste gegadigde om de nieuwe manager van Leicester City te worden. De Oostenrijkse oefenmeester zit sinds afgelopen zomer zonder werk, nadat hij vertrok bij Borussia Dortmund. (Leicester Mercury)

De Portugese vleugelaanvaller wordt momenteel gehuurd van Atlético Madrid en de vraagprijs van dertig tot veertig miljoen euro is momenteel te gortig.

Internazionale nadert een overeenstemming met Ivan Rakitic. De reden dat i Nerazzurri de pijlen op de middenvelder van Barcelona hebben gericht, is dat Luka Modric zijn contract bij Real Madrid verlengd heeft. (Mundo Deportivo)

Het is aannemelijk dat De Graafschap het aflopende contract van Henk de Jong spoedig zal verlengen. Technisch manager Peter Hofstede is een stuk minder zeker van zijn toekomst en moet de clubleiding zien te overtuigen om aan te mogen blijven. (de Gelderlander)