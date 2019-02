‘Leegloop NAC compleet: ‘manusje-van-alles’ verkast naar AZ’

Assistent voetbalzaken Marion van Vroenhoven verlaat NAC Breda op korte termijn naar AZ, zo meldt BN DeStem dinsdag. Van Vroenhoeven wordt in het regionale dagblad omschreven als ‘een manusje-van-alles’ en kwam in 2016 op aandringen van Hans Smulders over van FC Eindhoven. Het is het zoveelste vertrek van een belangrijke schakel in de clubleiding van de Eredivisie-club.

Eerder dit seizoen werd Smulders vanwege de tegenvallende resultaten van het eerste elftal ontslagen. Algemeen directeur Justin Goetzee besloot daarop eveneens te vertrekken. Maandag werd bekend dat manager jeugdopleiding Tim Gilissen vertrekt naar Heracles Almelo, waar hij gaat werken als technisch directeur. Zijn vertrek kwam hard aan in Breda, want de oud-speler werd gezien als de technische leider voor in de toekomst, zo schrijft Omroep Brabant.

Het vertrek van Van Vroenhoven zal voor NAC lastig op te vangen zijn. Zij hield zich bezig met de facetten buiten het voetbaltechnische gedeelte, zoals bijvoorbeeld het opmaken van spelerscontracten, het regelen een leasauto, huisvesting en het ophalen van buitenlandse spelers van het vliegveld. De krant schuift Robert Braber naar voren als kandidaat om Van Vroenhoeven op te volgen. De oud-speler heeft een aflopend contract bij RKC Waalwijk, waar hij een soortgelijke functie heeft.