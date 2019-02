Swansea deelt half jaar na diagnose nieuw contract uit aan herstellende Evans

Swansea City heeft een nieuw contract uitgedeeld aan Jack Evans, bij wie afgelopen zomer kanker werd geconstateerd. De twintigjarige middenvelder werd ruim een half jaar geleden ernstig ziek en is inmiddels herstellende. De behandeling is aangeslagen en de club uit de Championship heeft hem een nieuw contract tot de zomer van 2020 uitgedeeld.

Evans heeft sinds de diagnose geen bal meer aangeraakt, maar is op de weg terug. Er wordt zelfs gesproken van complete remissie. De middenvelder is zelfs alweer aan de slag op de club om fit te raken. The Swans hebben zijn aflopende contract met een jaar verlengd. “Ik wil de club bedanken voor het verlengen van mijn contract en hun steun tijdens de behandeling”, aldus Evans.

“Swansea City staat bekend als een hechte club”, vervolgt Evans, die aangeeft blij te zijn met de steun van zijn ploeggenoten en trainers. Evans speelt al sinds zijn achtste in de jeugdopleiding van Swansea City en is een vaste waarde in het tweede elftal. Eerder deze maand gaf trainer Cameron Toshack aan dat materiaalman Shaun Baggridge het shirt van Evans bij iedere wedstrijd ophangt in de kleedkamer.

“Iedereen binnen de club was enorm opgelucht toen we hoorden dat Jack in remissie is en weer is gaan trainen”, aldus Nigel Rees, hoofd van de jeugdopleiding. “Hij heeft veel moeten meemaken, maar hij is altijd positief gebleven over zijn herstel. Zijn nieuwe contract toont aan hoe iedereen over Jack denkt, niet alleen als voetballer, maar ook als persoon.”