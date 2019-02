‘Nicolás Tagliafico heeft er na Real Madrid optie bij in de Spaanse top’

Real Madrid is niet de enige Spaanse topclub die Nicolás Tagliafico in het vizier heeft. Goal weet te melden dat de 26-jarige linkervleugelverdediger van Ajax zich tevens op de radar van Atlético Madrid bevindt. Los Colchoneros moeten komende zomer waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe linksback en zijn daardoor bij Tagliafico terechtgekomen.

Lucas Hernández staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München en in december claimde Marca al dat er sprake was van een akkoord. Daarnaast is Filipe Luís bij Atlético in het bezit van een aflopend contract. De 33-jarige Braziliaan lijkt voorlopig niet van plan om die verbintenis te verlengen en staat voor een transfervrij vertrek, terwijl Barcelona geïnteresseerd is in zijn diensten.

Om die reden is Atlético bezig met de eventuele opvolging van Hernández en Filipe Luís. De voornaamste kandidaat om de nieuwe linksback in het Wanda Metropolitano te worden, is Alex Telles van FC Porto. Daarnaast heeft men dus Tagliafico in het vizier, al is stadgenoot Real Madrid ook geïnteresseerd. Bij de Koninklijke wordt er rekening gehouden met een vertrek van Marcelo. Momenteel speelt Sergio Reguilón linksback bij Real Madrid, maar Real Madrid wil voor hem graag een alternatief binnenhalen.

“Hij zou één van de namen op het verlanglijstje van Real Madrid zijn, omdat Marcelo mogelijk naar Juventus verkast. Ik heb echter nog niets gehoord van Real Madrid”, zei Ricardo Schlieper, zaakwaarnemer van Tagliafico, eerder tegenover Radio Rivadavia. Het contract van de Argentijn bij Ajax loopt nog tot medio 2022. “Zijn contract bevat geen transferclausule, maar de club heeft wel een bepaalde vraagprijs in gedachte, die geldt voor Europese clubs, waaronder een Spaanse. Al met al denk ik dat het tijd is voor zijn doorbraak.”