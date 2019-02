‘Het ergste vond ik nog dat Kepa in de camera een knipoog gaf’

Ruud Gullit heeft geen goed woord over voor de actie van Kepa Arrizabalaga, die zondagavond in de finale van de EFL Cup weigerde zich te laten wisselen. De oud-international liet direct na afloop als analist bij de BBC al zijn onvrede blijken en doet er dinsdag in zijn column voor De Telegraaf nog een schepje bovenop. “De League Cup-finale tussen Chelsea en Manchester City ga ik door het gênante gedrag van de Chelsea-doelman Kepa nooit meer vergeten”, aldus Gullit.

Sarri en Kepa gaven na afloop van de wedstrijd aan dat het om een misverstand ging. Gullit gelooft daar niets van. “Ik zal uitleggen waarom. Als een belangrijke speler in je team geblesseerd raakt, maar hij weer opstaat, ben je als coach blij dat je hem niet hoeft te wisselen en jouw speler verder kan. In dit geval wilde Sarri zijn keeper juist wél wisselen nadat die aangaf verder te kunnen. En de geplande wissel was te begrijpen. De tweede doelman van Chelsea, Willy Caballero, speelde drie seizoenen bij Man City en wist hoe iedere City-speler zijn strafschop zou nemen in de penaltyserie die eraan kwam.”

Maandag voerden Kepa en Sarri een gesprek. De club heeft besloten om de doelman te bestraffen met een geldboete. Hij krijgt een week geen salaris. “Voor Sarri was het verschrikkelijk. Hij verkeerde al in zwaar weer en dit was het laatste wat hij nodig had, een keeper die hem op Wembley voor schut zet. Het moet ongelooflijk zijn om mee te maken als trainer”, aldus Gullit.

“Ik heb gisteren in Engeland alle reacties en opinies nog gehoord. Eén ding is duidelijk, de fans vinden het een verschrikkelijke afgang en allemaal geven ze de keeper de schuld. Het was niet alleen schandalig wat Kepa deed, maar ook oncollegiaal naar zijn collega, die aan de zijlijn klaar stond om in het veld te komen”, schrijft Gullit, die schande spreekt van de reactie van Kepa voor het oog van de camera. “Het ergste vond ik nog dat Kepa in de camera een knipoog gaf toen de penaltyserie begon. Daarmee gaf hij aan dat zijn truc gelukt was.”