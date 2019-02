Kepa maakt excuses en krijgt straf van Chelsea na weigeren wissel

Kepa Arrizabalaga heeft van zijn werkgever Chelsea een boete gehad naar aanleiding van het veelbesproken wisselmoment afgelopen zondag in de finale van de EFL Cup tegen Manchester City. Ook heeft de Spaanse doelman op de clubwebsite zijn excuses aangeboden. Chelsea houdt een week zijn salaris in en doneert het bedrag aan de Chelsea Foundation.

Chelsea-manager Maurizio Sarri wilde Kepa zondagavond vlak voor het einde van de verlenging wisselen ten faveure van Willy Caballero. De 24-jarige sluitpost weigerde dit en kon vervolgens in de strafschoppenserie niet voorkomen dat Manchester City de eindzege naar zich toe trok. Na afloop van het duel meldden Sarri en Kepa dat het wisselmoment een groot misverstand betrof. Sarri zei dat hij dacht dat Kepa niet verder kon omdat de keeper kramp had en die woorden werden onderstreept door de doelman. Sarri gaf na in de Engelse media bovendien aan dat zijn doelman niet op een straf hoefde te rekenen. Desondanks heeft de clubleiding besloten om Kepa te bestraffen.

Maandag volgde een gesprek tussen Sarri en Kepa. “Ik heb veel nagedacht over wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd”, vertelt de keeper op de clubwebsite. “Hoewel er sprake was van een misverstand, realiseer ik me nu dat ik een grote fout heb gemaakt. Ik heb vandaag de tijd genomen om persoonlijk mijn excuses aan te bieden aan de trainer, Willy, mijn ploeggenoten en de club. Nu ik dat gedaan heb, wil ik diezelfde excuses aanbieden aan de fans. Ik zal hier van leren en accepteer mijn straf die door de clubleiding zal worden opgelegd.”

Kepa, die afgelopen zomer voor ongeveer 85 miljoen euro werd overgenomen van Athletic Club, moet een week salaris inleveren. Omgerekend komt dat neer op een bedrag van circa 225.000 euro. Sarri bevestigt dat hij en Kepa een gesprek hebben gehad na de wedstrijd van zondag. “Het was een goed gesprek”, aldus de manager. “Er was gisteren een misverstand en hij realiseert zich dat hij een grote fout heeft gemaakt door de manier waarop hij reageerde. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan mij, zijn ploeggenoten en de club. Het is aan de club of zij hem disciplinair willen straffen, maar wat mij betreft is de kous hiermee af. We richten ons op de volgende wedstrijd en laten dit alles achter ons.”