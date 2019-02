Keizer krijgt rood bij gelijkspel Sporting tegen Marítimo Funchal

Sporting Portugal is er maandagavond niet in geslaagd om te winnen van Marítimo Funchal. De ploeg van Marcel Keizer wist niet te scoren en moest genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel. De Nederlandse trainer was allesbehalve blij met scheidsrechter Tiago Martins en liet dat blijken. In blessuretijd werd Keizer naar de tribune verwezen na commentaar op de leiding.

In het Estádio dos Barreiros speelde Bas Dost negentig minuten lang mee, maar hij wist het verschil niet te maken voor de nummer vier van de Portugese competitie. In blessuretijd kreeg de aanvaller een enorme kans zonder dat hij dit zelf door had. Na een zwakke voorzet kwam de bal bij de keeper terecht en terwijl Dost balend met zijn handen voor zijn ogen stond, liet de keeper de bal recht voor zijn neus los. Pas toen Dost weer omhoog keek had de doelman de bal weer onder controle.

De frustraties liepen hoog op bij Sporting en Keizer moest inrukken. “Dat is de eerste keer in mijn loopbaan”, zei de ex-trainer van Ajax na de wedstrijd tegenover A Bola. “Ik moet dat maar accepteren. In de slotfase lag het spel steeds stil en daar baalde ik van.”

Na 23 speelronden is de achterstand van Sporting op koploper FC Porto opgelopen tot elf punten. Dat er maandag niet gewonnen werd, heeft volgens Keizer te maken met het feit dat de kansen niet werden afgemaakt. “Dat kan gebeuren”, aldus de trainer. “We moeten blijven vechten en ons richten op de duels die komen gaan in de competitie en het bekertoernooi. Als je geen kansen creëert, heb je een probleem. Maar dat was vandaag dus niet zo. Het geluk ontbrak ook een beetje.”